Происшествия
31 минуту назад
За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы девять человек
Среди них 15-летняя девочка.
14 июля в Липецке на перекрестке проспектов Победы и 50 лет СССР столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» с 18-летним водителем и «Митсубиси» под управлением 33-летнего мужчины. В аварии пострадали водитель «ВАЗа» и его 22-летний пассажир, оба госпитализированы. Причиной аварии в ГИБДД называют нарушение очередности проезда.
Это столкновение записала камера наблюдения. На записи видно, как с проспекта 60 лет СССР «ВАЗ-2109» выезжает на проспект Победы и сталкивается с внедорожником.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вчера в Ельце на улице Транспортной столкнулись «ВАЗ-2114» под управлением 19-летнего водителя и «Форд» с 31-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадали оба водителя и 60-летний пассажир иномарки. С различными травмами их доставили в больницу.
В Грязинском районе на трассе Грязи – Добринка столкнулись «Лада-Гранта» под управлением 61-летнего мужчины и «КамАЗ» с 60-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадали две пассажирки «Лады», в том числе 15-летняя девочка, их доставили в больницу. Предварительной причиной столкновения стало нарушение правил расположения на проезжей части.
14 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4586 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 187.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4100 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей.
Это столкновение записала камера наблюдения. На записи видно, как с проспекта 60 лет СССР «ВАЗ-2109» выезжает на проспект Победы и сталкивается с внедорожником.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вчера в Ельце на улице Транспортной столкнулись «ВАЗ-2114» под управлением 19-летнего водителя и «Форд» с 31-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадали оба водителя и 60-летний пассажир иномарки. С различными травмами их доставили в больницу.
В Грязинском районе на трассе Грязи – Добринка столкнулись «Лада-Гранта» под управлением 61-летнего мужчины и «КамАЗ» с 60-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадали две пассажирки «Лады», в том числе 15-летняя девочка, их доставили в больницу. Предварительной причиной столкновения стало нарушение правил расположения на проезжей части.
14 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4586 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 187.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4100 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей.