Происшествия

31 минуту назад

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы девять человек

311
#авария #ДТП
За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы девять человек

Среди них 15-летняя девочка.

14 июля в Липецке на перекрестке проспектов Победы и 50 лет СССР столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» с 18-летним водителем и «Митсубиси» под управлением 33-летнего мужчины. В аварии пострадали водитель «ВАЗа» и его 22-летний пассажир, оба госпитализированы. Причиной аварии в ГИБДД называют нарушение очередности проезда. 

Это столкновение записала камера наблюдения. На записи видно, как с проспекта 60 лет СССР «ВАЗ-2109» выезжает на проспект Победы и сталкивается с внедорожником. 

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вчера в Ельце на улице Транспортной столкнулись «ВАЗ-2114» под управлением 19-летнего водителя и «Форд» с 31-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадали оба водителя и 60-летний пассажир иномарки. С различными травмами их доставили в больницу. 

В Грязинском районе на трассе Грязи – Добринка столкнулись «Лада-Гранта» под управлением 61-летнего мужчины и «КамАЗ» с 60-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадали две пассажирки «Лады», в том числе 15-летняя девочка, их доставили в больницу. Предварительной причиной столкновения стало нарушение правил расположения на проезжей части.  
14 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4586 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 187.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4100 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей.

311
#авария #ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчанка представилась продавщицей рыбы ради обмана
#мошенничество #кредит
1
Липчанка представилась продавщицей рыбы ради обмана

35 минут назад

Происшествия
Липчанин задержан в Воронежской области за попытку дать взятку сотруднице полиции
#взятка
2
Липчанин задержан в Воронежской области за попытку дать взятку сотруднице полиции

53 минуты назад

Происшествия
Липчанин и жительница Белгородской области на первом свидании обокрали два магазина
#кража
5
Липчанин и жительница Белгородской области на первом свидании обокрали два магазина

сегодня, 08:57

Происшествия
В Липецке задержаны шестеро наркосбытчиков
#наркотики #Севастополь #Инкерман
13
В Липецке задержаны шестеро наркосбытчиков

вчера, 17:57

Происшествия
В столкновении на перекрестке проспектов Победы и 60 лет СССР пострадали два человека
#авария #ДТП
21
В столкновении на перекрестке проспектов Победы и 60 лет СССР пострадали два человека

вчера, 17:30

Происшествия
Водитель «ВАЗ-2114» оказался зажат в салоне после столкновения с «Митсубиси»
#ДТП
19
Водитель «ВАЗ-2114» оказался зажат в салоне после столкновения с «Митсубиси»

вчера, 16:28

Происшествия