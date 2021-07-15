Суд оставил липецким чиновникам люксовые иномарки

Прокуратура требовала отменить закупку нового транспорта.

Арбитражный суд Липецкой области отказал в удовлетворении иска региональной прокуратуры к ОБУ «Эксплуатационно-технический центр управления делами администрации Липецкой области». Прокуроры требовали отменить договор на закупку трех автомобилей — двух «Toyota Camry Executive Safety» и одного «Toyota Camry Standart».



Как указано в материалах суда, «Эксплуатационно-технический центр управления делами администрации Липецкой области» в апреле 2020 года потратил 6 748 090 рублей на покупку трех новеньких иномарок. В нарушение требований законодательства были потрачены деньги из областного бюджета. Прокуратура выявила сомнительную проверку и потребовала отменить контракт, который противоречит правилам определения требований к закупаемым товарам, то есть чиновники купили слишком мощный и слишком дорогой транспорт. Кроме того, аукционная документация была составлена так, что возможность поставки эквивалентного товара, как того требует законодательство, оказалась полностью исключена. А это уже нарушение закона о защите конкуренции.



Несмотря на целый ассортимент нарушений, суд не нашел оснований для удовлетворения иска и отказал отменять контракт на иномарки. С этим исходом в прокуратуре не согласны.



- На данный момент мы намерены оспаривать решение. Пока мотивированное решение к нам не поступило. Вопрос об обжаловании будет решен после его изучения, - сообщила помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева.



Напомним, ранее прокуроры Липецкой области добились отмены закупки «Toyota Camry» в Усманском районе. Главе района внесли представление из-за покупки дорогой иномарки.