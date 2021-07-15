Общество

57 минут назад

Суд оставил липецким чиновникам люксовые иномарки

8 783
#закупка #иномарка #суд
Суд оставил липецким чиновникам люксовые иномарки

Прокуратура требовала отменить закупку нового транспорта.

Арбитражный суд Липецкой области отказал в удовлетворении иска региональной прокуратуры к ОБУ «Эксплуатационно-технический центр управления делами администрации Липецкой области». Прокуроры требовали отменить договор на закупку трех автомобилей — двух «Toyota Camry Executive Safety» и одного «Toyota Camry Standart».

Как указано в материалах суда, «Эксплуатационно-технический центр управления делами администрации Липецкой области» в апреле 2020 года потратил 6 748 090 рублей на покупку трех новеньких иномарок. В нарушение требований законодательства были потрачены деньги из областного бюджета. Прокуратура выявила сомнительную проверку и потребовала отменить контракт, который противоречит правилам определения требований к закупаемым товарам, то есть чиновники купили слишком мощный и слишком дорогой транспорт. Кроме того, аукционная документация была составлена так, что возможность поставки эквивалентного товара, как того требует законодательство, оказалась полностью исключена. А это уже нарушение закона о защите конкуренции.

Несмотря на целый ассортимент нарушений, суд не нашел оснований для удовлетворения иска и отказал отменять контракт на иномарки. С этим исходом в прокуратуре не согласны.

- На данный момент мы намерены оспаривать решение. Пока мотивированное решение к нам не поступило. Вопрос об обжаловании будет решен после его изучения, - сообщила помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева.

Напомним, ранее прокуроры Липецкой области добились отмены закупки «Toyota Camry» в Усманском районе. Главе района внесли представление из-за покупки дорогой иномарки.
8 783
#закупка #иномарка #суд

Комментарии (8)

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Как гость
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да

17 минут назад
за наши налоги и повышенный пенсионный возраст пусть покупают конечно
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Гость

23 минуты назад
Правильно, пусть чинухи катаются на люксовых авто, на них же ездят бухими, разбивают их… это Липецкая реальность…
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Гостья1

24 минуты назад
Вот и добивайся справедливости.В послевоенное время,когда каждая копейка в казне была на вес золота,на * лошаденке хозяйство восстанавливали.А сейчас на налоги и дорогущую технику купим,только хозяйства в упадок приходят,на больницы ,школы денег в казне не хватает.
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Сообщите о продаже.

31 минуту назад
Ждем новых аукционов месяцев через 5-8, с предложением "участие для избранных" о выставленных на торги иномарок.С ценами бросовыми так для приличия.
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МестныйЯ

37 минут назад
гость, один Олег в бегах за бугром, второй Олежка в бегах в больнице отсиживается, не являясь на суд. Весело жить в Липе.
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гость

41 минуту назад
Главное, что Олег попросил политубежище , для властей это важнее всего , а иномарки , тьфу , один раз за хлебом сходить на бюджетные деньги .
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МестныйЯ

42 минуты назад
Ну кто бы сомневался!
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Липецк

43 минуты назад
Странно. Есть закон что нельзя покупать люксовые иномарки, он нарушен. Как суд может оправдать нарушение закона?
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