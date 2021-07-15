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Липецк не дотянул до температурного рекорда всего 0,2 градуса

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#жара #температурный рекорд
Липецк не дотянул до температурного рекорда всего 0,2 градуса

Всего 0,2 градуса не хватило солнцу в Липецке 14 июля, чтобы достичь максимального температурного показателя этого дня.

Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июля в Липецке воздух прогрелся до +33,3 градуса, тогда как максимум за историю метеонаблюдений зафиксирован в Липецке в 1936 году - 33,5 градуса тепла.

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#жара #температурный рекорд

Комментарии (10)

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Игорь

44 минуты назад
Гость, Посмотрите на небо. Прямо сейчас и сами увидите всю печальную картину.
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О

49 минут назад
662, и ледниковый период тоже был карой для людей за кибертехнологии. Бред не несите
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Дерзкий

53 минуты назад
Солнышко лучистое улыбнулось весело потому что с корешом мы за пели песенку лалала лаай ла! Земляки всех с приближающимся праздником день города и двойне поздравляю металлургов! Слався страна мы гордимся тобой!
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Гостья1

56 минут назад
При таких международных катаклизмах,когда даже природа кричит и плачет от боли ,все климатические подарки воспринимаются как кара Небесная.И когда же мутанты в облике человека поймут что природа не потерпит такого к ней обращения и примет все меры противодействия. Магнитные полюса , кибер технологии вирусы,химтлейлеры -,это для кого ?,Для себя любимых стараемся,для себя...
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662

сегодня, 09:05
Климат теплеет и это куда лучше глобального похолодания будут извергаться супер вулканы и Земля охладится а пока радуемся что нам посчастливилось жить в таких относительно благоприятных условиях.
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Житель

сегодня, 09:03
Ну приписали бы, что не знаете как делается?
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Игорь

сегодня, 08:55
Виктор 2-28-14, "Рассветы" - это эхо химической войны. Плач умирающей природы, которуюиз трусости своей так и не сберегли.
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Гость

сегодня, 08:54
Игорь, нет химтрасс, а эпидемия есть
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Игорь

сегодня, 08:51
Недотянул до антирекорда затваривания неба химтассами. Это верно.
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Виктор 2-28-14

сегодня, 08:48
Зловещ рассвет.....В нём догорает древо......Не скажешь, нет.....и не отступишь в лево
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