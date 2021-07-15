Погода в Липецке
сегодня, 08:21
Липецк не дотянул до температурного рекорда всего 0,2 градуса
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Всего 0,2 градуса не хватило солнцу в Липецке 14 июля, чтобы достичь максимального температурного показателя этого дня.
Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июля в Липецке воздух прогрелся до +33,3 градуса, тогда как максимум за историю метеонаблюдений зафиксирован в Липецке в 1936 году - 33,5 градуса тепла.
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