Липецк не дотянул до температурного рекорда всего 0,2 градуса

Всего 0,2 градуса не хватило солнцу в Липецке 14 июля, чтобы достичь максимального температурного показателя этого дня.



Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июля в Липецке воздух прогрелся до +33,3 градуса, тогда как максимум за историю метеонаблюдений зафиксирован в Липецке в 1936 году - 33,5 градуса тепла.



