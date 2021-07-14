Происшествия

сегодня, 16:28

Водитель «ВАЗ-2114» оказался зажат в салоне после столкновения с «Митсубиси»

13 4035
#ДТП
5

На месте аварии работают муниципальные спасатели.

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14 июля на перекрестке проспектов Победы и 60 лет СССР в Липецке столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и внедорожник «Митсубиси».

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Как рассказали GOROD48 свидетели ДТП, «Митсубиси» двигался в сторону памятника Танкистам, а «ВАЗ» выезжал со стороны Октябрьского рынка.

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На месте аварии работают спасатели – они извлекают водителя «ВАЗа» из искореженного автомобиля.

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13 4035
#ДТП
5

Комментарии (13)

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не внимательный, А как же

57 минут назад
посмотрите на последнюю фотографию, там горит красный свет, значит светофор работает!
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А как же

сегодня, 20:10
Мал, из окна митсубиси?
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Мал

сегодня, 19:10
А как же, с окна видела всю аварию, светофор работает
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Меня зовут Гиви...

сегодня, 18:51
Глухая тонеровка, до хорошего недоведет, теперь спать будут со светом.
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Михаил

сегодня, 17:57
За порядком на дорогах, не смотрят, результат.
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!!!

сегодня, 17:57
Четкая четырка, тонировка, диски, китайские дхо.
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Житель

сегодня, 17:47
20 лет за рулём КАМАЗА, у меня ещё ни кто не проскакивал. Куда же ты летела, четверка....подождал бы минуту, тачка цела и сам бы цел был.
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А как же

сегодня, 17:43
Там светофор не работает второй день, что же об этом умалчиваете
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Один

сегодня, 17:33
Четырка на стиле!
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Варавва

сегодня, 17:07
кто то хотел проскочить?
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