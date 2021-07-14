Происшествия
сегодня, 16:28
Водитель «ВАЗ-2114» оказался зажат в салоне после столкновения с «Митсубиси»
На месте аварии работают муниципальные спасатели.
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14 июля на перекрестке проспектов Победы и 60 лет СССР в Липецке столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и внедорожник «Митсубиси».
Как рассказали GOROD48 свидетели ДТП, «Митсубиси» двигался в сторону памятника Танкистам, а «ВАЗ» выезжал со стороны Октябрьского рынка.
На месте аварии работают спасатели – они извлекают водителя «ВАЗа» из искореженного автомобиля.
Как рассказали GOROD48 свидетели ДТП, «Митсубиси» двигался в сторону памятника Танкистам, а «ВАЗ» выезжал со стороны Октябрьского рынка.
На месте аварии работают спасатели – они извлекают водителя «ВАЗа» из искореженного автомобиля.
Комментарии (13)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
не внимательный, А как же
А как же
Мал
Меня зовут Гиви...
Михаил
!!!
Житель
А как же
Один
Варавва