Водитель «ВАЗ-2114» оказался зажат в салоне после столкновения с «Митсубиси»

На месте аварии работают муниципальные спасатели.

14 июля на перекрестке проспектов Победы и 60 лет СССР в Липецке столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и внедорожник «Митсубиси».Как рассказали GOROD48 свидетели ДТП, «Митсубиси» двигался в сторону памятника Танкистам, а «ВАЗ» выезжал со стороны Октябрьского рынка.На месте аварии работают спасатели – они извлекают водителя «ВАЗа» из искореженного автомобиля.