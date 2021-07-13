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Утонувший 6-летний мальчик мог запутаться в водорослях

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#утонувшие
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Утонувший 6-летний мальчик мог запутаться в водорослях

Проверку по факту смерти ребенка проводит следственный комитет.

Шестилетний мальчик, который накануне утонул в в пруду на улице Известковой, мог запутаться в водорослях.
Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка». 

- Известно, что к пруду несколько детей-ровесников ушли самостоятельно, взрослых с ними не было. Судя по всему, решивший искупаться ребёнок запутался в водорослях. Похожий несчастный случай и тоже на пруду – по улице Салтыкова-Щедрина –  произошёл в июне прошлого года с 11-летней девочкой, - рассказали в пресс-службе управления.

В следственном управлении СК России по Липецкой области сообщили, что проверку по факту гибели ребенка проводит отдел по Правобережному округу. Рассматриваемая основанная версия – несчастный случай.

По информации, поступившей в городское управление по делам ГО и ЧС Липецка, с начала купального сезона в водоемах Липецка утонули трое несовершеннолетних. Все – в местах, не оборудованных для купания.
11 5445
#утонувшие
4

Комментарии (11)

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Юлия

28 минут назад
читатель, на самом деле это так. И это далеко не лужа. Он глубокий, есть мостушка. Примерно 9 человек там утонул. Конечно большинство ВЗРОСЛЫЕ, умеющие плавать люди. Бесовский пруд какой-то. Детская площадка на берегу, беседка. А малышу много ли надо?
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Гостья

49 минут назад
Легко обсуждать?! У родных этого мальчика горе, люди оставайтесь Людьми. Легко можно ругать куда смотрели? Где были. Терпения родным и близким. Царство небесное ребёнку.
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читатель

53 минуты назад
Юлия, Даже взрослые тонут? А с виду как большая лужа. Даже и на пруд не похож.
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Л

53 минуты назад
Дай Бог терпения родным и близким. Царство небесного ребёнку. Обсуждать легко кто был и куда смотрел. Родным сил
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ИМ

56 минут назад
Вопрос к родителям - почему ребенок без сопровождения взрослых оказался на водоеме? Что это за семья? Нас даже близко не подпускали к пруду без взрослых. Нам у пруда даже гулять было нельзя, не то что купаться.
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valerafromsplus

сегодня, 14:06
Как можно было вообще в эту гадкую лужу полезть? Предлагаю утопить тогда там все гадкие пазики! :)
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Юлия

сегодня, 13:56
Он мог просто не уметь плавать. Дебильный пруд, где взрослые у берега тонут, что уж говорить про детей. Примерно 9 смертей на его счету. Вроде маленький, а коварный. Без присмотра родителей никак нельзя. Шустрый мальчуган был. Очень жаль. Царствие небесное Илие.
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Валя

сегодня, 13:56
Так оборулуйте все места, где люди облюбовали купание.
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Дети тонут молча

сегодня, 13:49
чтобы спасти утопающего, недостаточно обладать достаточными навыками плавания. Не имея за плечами знаний о том, как нужно правильно спасать, даже хорошие пловцы могут сильно рисковать, пытаясь спасти человека. Утопающий человек паникует и ведет себя опасно!!! А дети к тому же уходят под воду молча, не крича "спасите помогите"
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Нелли

сегодня, 13:48
Где родители? Почему ребёнок без присмотра.
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