Утонувший 6-летний мальчик мог запутаться в водорослях

Проверку по факту смерти ребенка проводит следственный комитет.

Шестилетний мальчик, который накануне утонул в в пруду на улице Известковой, мог запутаться в водорослях.

Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка».



- Известно, что к пруду несколько детей-ровесников ушли самостоятельно, взрослых с ними не было. Судя по всему, решивший искупаться ребёнок запутался в водорослях. Похожий несчастный случай и тоже на пруду – по улице Салтыкова-Щедрина – произошёл в июне прошлого года с 11-летней девочкой, - рассказали в пресс-службе управления.



В следственном управлении СК России по Липецкой области сообщили, что проверку по факту гибели ребенка проводит отдел по Правобережному округу. Рассматриваемая основанная версия – несчастный случай.



По информации, поступившей в городское управление по делам ГО и ЧС Липецка, с начала купального сезона в водоемах Липецка утонули трое несовершеннолетних. Все – в местах, не оборудованных для купания.

