Липецкие семьи получат дополнительные выплаты

Деньги получат малообеспеченные семьи с детьми и беременные женщины.



Депутатов областного Совета сегодня собрали на внеочередную сессию. Причина спешки - выполнение апрельского послания президента России Владимира Путина в части поддержки семей с детьми. Сессия прошла быстро. Депутаты рассмотрели и поддержали изменения в федеральное законодательство.



Теперь будущие матери, вставшие на учет после шести недель беременности, в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает региональный прожиточный минимум, будут получать пособие в размере 50% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения. В денежном выражениии такое пособие составит 5 731 рубль.



Также вводится ежемесячное пособие неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет. Изменения коснуться семей, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Выплату можно получить уже с 1 июля 2021 года. Ее размер составит 50% от величины прожиточного минимума для детей, установленного в регионе на дату обращения - 5 107 рублей.



Кроме того, увеличивается размер пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка в случае ухода за ребенком в возрасте до 7 лет, вне зависимости от стажа.



- Сегодняшнее внеочередное заседание было посвящено вопросам, которые президент России озвучил в своем послании-2021. В первую очередь, речь идет о социальных выплатах. На федеральном уровне соответствующие решения уже приняты. Теперь необходимо, чтобы инициативы президента поддержали Советы депутатов и заксобрания в регионах. Липецкий облсовет сегодня это уже сделал, мы поддержали федеральных законодателей. Социальные выплаты и льготы – это безусловный приоритет. У меня, как у депутата облсовета, в этом нет никаких сомнений, - прокомментировал решение сессии депутат областного Совета Андрей Трофименков.

