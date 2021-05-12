Общество

52 минуты назад

Андрей Филатов: «Переболевший СOVID-19 не получает постоянной защиты от инфекции»

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#коронавирус
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Андрей Филатов: «Переболевший СOVID-19 не получает постоянной защиты от инфекции»

Главный внештатный специалист-эпидемиолог облздрава рассказал депутатам Липецкого горсовета о необходимости вакцинации от ковида.

Сегодня главный внештатный специалист-эпидемиолог облздрава, главный врач областной клинической инфекционной больницы Андрей Филатов рассказал членам постоянной комиссии Липецкого горсовета по социальным вопросам, здравоохранению и экологии о ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекции.

Главврач главного коронавирусного госпиталя региона рассказал депутатам о хорошо известной читателям GOROD48 ковидной статистике. Сегодня на амбулаторном лечении находятся 2168 липчан, 270 - на стационарном.

На лечение ковидных больных с марта прошлого года областной бюджет выделил 12 млн рублей, федеральный - 95,4 миллиона. По состоянию на конец марта этого года для лечения больных на дому было закуплено медикаментов в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава на 78,1 млн рублей - с начала пандемии Минздрав выпустил уже 11-ю версию лечения COVID-19. Выписано более 30 тысяч рецептов на бесплатные медикаменты для 12 тысяч заболевших.

Однако для перелома ситуации с заболеваемостью необходима широкая вакцинация.

- Наша главная цель - вакцинация населения. Эта работа ведется во всех поликлиниках региона, в ФАПах, в супермаркетах, на Центральном и Петровском рынке, в парке Победы. По состоянию на 12 мая в регион поступили 161 442 дозы вакцин против новой коронавирусной инфекции. Одну дозу вакцины получили 125 тысяч липчан - 22,6% от плана. В регионе необходимо привить 60% взрослого населения, или 553 тысячи жителей. Две аппликации получили 103 тысячи человек, или 19% от плана, - сообщил Андрей Филатов.

Врач назвал темпы вакцинации в России и в регионе недостаточными. И привел в пример Израиль. Если в России по состоянию на сегодня одним компонентом вакцины привиты 9,3% населения, а двумя - 6,2%, то в Израиле привиты 60% населения. «И эпидемиологический процесс там почти прекратился».

Депутаты поинтересовались, обязательна ли прививка для тех, кто уже переболел ковидом?

- Переболевший не имеет постоянной защиты от этого инфекционного заболевания. Гарантировать, что этой защиты хватит до конца пандемии, мы не можем. А если антитела уходят, с ними уходит и защита. У переболевшего антитела быстро уходят. Первая аппликация формирует клеточную память, вторая - в разы увеличивает число антител. Заявленная защита производителями российских вакцин - от полугода до двух лет. Вакцинация рекомендуется после того, как пройдет шесть месяцев после болезни, - сказал Андрей Филатов.

Спросили у врача и о том, нужно ли вакцинированным проверять путем анализом наличие антител?

- Эти затраты не имеют смысла, - сказал специалист.

Депутаты поинтересовались восстановительным периодом после болезни и последствиями от ковида?

- Восстановление может идти до полугода. С соответствующим лечением. Последствия для переболевших ковидом зависят от общего состояния здоровья человека. Чем больше у него хронических заболеваний, тем больший урон здоровью наносит болезнь, - ответил эпидемиолог.

Андрей Филатов отметил, что через определенный период всем вакцинированным, возможно, потребуется повторная вакцинация от ковида, который грозит стать таким же, как грипп, обычным сезонным заболеванием.
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#коронавирус
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Комментарии (2)

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абалдеть

14 минут назад
Спросили у врача и о том, нужно ли вакцинированным проверять путем анализом наличие антител? - Эти затраты не имеют смысла, - сказал специалист. Конечно, не имеет смысла, потому что этих антител там нет, и никто не гарантирует их наличие после прививки
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АйБолит

44 минуты назад
Прививка, чтобы не было последствий от прививки, которая делалась для продления эффекта прививки. Браво! Снимаю шляпу и ем свой галстук. Как же я обожаю читать высказывания внештатных специалистов - это так поднимает настроение от гомерического хохота))))
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