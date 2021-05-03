Общество

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Центральный пляж станет на 21 млн рублей безопаснее и уютнее

10 934
#торги #благоустройство #пляж
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Центральный пляж станет на 21 млн рублей безопаснее и уютнее

Там обустроят детскую площадку и установят камеры видеонаблюдения.

Городское управление строительства начало торги на второй этап благоустройства Центрального пляжа. Работы оценены в 21,6 млн рублей. Благоустройство проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Победителя торгов планируют определить 12 мая.

- Подрядчику предстоит оборудовать в районе пляжа детскую площадку с различным игровым оборудованием, смонтировать порядка 20 опор освещения и установить камеры видеонаблюдения. Кроме того, подрядчик в дополнение к существующим обустроит более тысячи квадратных метров тротуаров, установит на территории пляжа питьевые фонтанчики, раздевалки и малые архитектурные формы, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.

В 2020 году на Центральном пляже обустроили велодорожки и велопарковки, установили перголы – навесы для защиты от солнца, павильоны для медработника и охраны. В этом году купальный сезон здесь начнут после завершения всех работ по благоустройству и проверки санитарного состояния участка реки.
10 934
#торги #благоустройство #пляж
1

Комментарии (10)

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А

11 минут назад
А кишечная палочка в курсе о шикарном благоустройстве?
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Сестра У

16 минут назад
надо плиточкой все выложить, я армянам позвоню
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Вася

23 минуты назад
К декабрю деньги закопают . Проведут торжественное открытие . И будут ждать весны для новых вливаний и распилов .
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липчанин

29 минут назад
половину украдут, а вторую неэффективно потратят. это ж Липецк!
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Обезьяна с гранатой

35 минут назад
За 21 млн реку можно греть круглый год.
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Пипецкий ГавМяв

42 минуты назад
Пляж на 21,6 млн рублей станет безопаснее. Вопрос: А когда начнут пляж делать? Зеленый остров превратили в Лысый остров, т.е. уничтожили. Поставили запруду из пародии на понтоны, создали болото. Вокруг вместо облагораживания засыпали все песком. Лавочек очень мало. Велосипедистов и самокатчиков не отделили от пешеходов и т.д. Есть и плюсы, не стали все залеплять плиткой. Как был "колхоз", так и будет.
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Витек

51 минуту назад
Прошлое лето там 1,5 узбека ковырялись. Этим летом будет все тоже самое.
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Наталья

57 минут назад
Господи опять бюджетные деньги закопают в песок доделайте парк до конца. самое главное очистите реку что можно было купаться в чистой воде.
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Демократ

сегодня, 13:13
Перголы - спасибо, запомню
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Ой ой

сегодня, 13:00
Хотим как в дубаях!!!!!!
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