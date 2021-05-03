Центральный пляж станет на 21 млн рублей безопаснее и уютнее

Там обустроят детскую площадку и установят камеры видеонаблюдения.

Городское управление строительства начало торги на второй этап благоустройства Центрального пляжа. Работы оценены в 21,6 млн рублей. Благоустройство проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Победителя торгов планируют определить 12 мая.



- Подрядчику предстоит оборудовать в районе пляжа детскую площадку с различным игровым оборудованием, смонтировать порядка 20 опор освещения и установить камеры видеонаблюдения. Кроме того, подрядчик в дополнение к существующим обустроит более тысячи квадратных метров тротуаров, установит на территории пляжа питьевые фонтанчики, раздевалки и малые архитектурные формы, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.



В 2020 году на Центральном пляже обустроили велодорожки и велопарковки, установили перголы – навесы для защиты от солнца, павильоны для медработника и охраны. В этом году купальный сезон здесь начнут после завершения всех работ по благоустройству и проверки санитарного состояния участка реки.