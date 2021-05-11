«Крепостное право» отменяется: в России отрегулируют зарплаты бюджетников

Что изменится и кого затронут нововведения, выяснял GOROD48.



В России запускается реформа системы начисления заработной платы работникам бюджетной сферы. В первую очередь, изменения затронут образование и здравоохранение.



Сейчас все выплаты в этих сферах формируются из окладов и премий. Окладная часть составляет не более 30% от возможных выплат. Все остальное – надбавки, которые, в большинстве своем, устанавливаются на усмотрение руководителя.



При этом президент России Владимир Путин уже неоднократно называл действующую систему начисления выплат в образовании и здравоохранении «нетерпимой» и «требующей корректировки».



«Речь идет о соотношении переменной и постоянной частей заработной платы. Чем выше переменная часть – тем больше «крепостное право», когда не твой труд определяет твою заработную плату, а твои отношения с руководителем, который может дать премию, а может не дать. Особенно, если правила премирования прописаны не очень четко. Гарантированная часть заработной платы – это то, за что нужно бороться», - комментирует необходимость реформы первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.



Реформа продлится с 2021 по 2025 год. Планируется, что доля окладной части должна будет составлять до 70% от общей суммы всей заработной платы, а объемы премий существенно ограничат.



«Кому-то может показаться, что ситуацию можно исправить простым росчерком пера. Но это не так. Это непростой вопрос – наскоком его не решить. А как быть с теми, кто только сегодня приходит в медицину, и с теми, кто отработал уже 20 лет? У них же должна быть разница в заработной плате? Опытный работник со стажем в любом случае должен получать больше.



Справедливое регулирование этих вопросов – серьезная проблема. Но внимание президента к этому вопросу говорит о том – что мы найдем оптимальное решение. И мировой опыт также подсказывает, что подобные проблемы можно и нужно решать», - резюмирует Михаил Тарасенко.

