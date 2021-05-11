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В Испании от коронавируса умерла сделавшая прививку женщина
Пожилая жительница Испании, получившая обе дозы вакцины, скончалась от коронавируса. 84-летняя женщина проживала в доме престарелых в Витории.
84-летней жительнице дома престарелых в Витории (Страна басков) были введены две прививки Pfizer в начале этого года. Никаких симптомов заболевания у нее не было, коронавирус был обнаружен, когда ее доставили в больницу на обычный медицинский осмотр. Проведенные тесты не выявили антител в крови. Несколько дней спустя ее состояние ухудшилось, и она умерла, - передает РИА Новости.
Власти Страны басков собирают информацию о произошедшем.
Ранее медицинский регулятор США FDA разрешил применение препарата от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech для подростков 12-15 лет, - передает НСН.
С конца декабря в Испании обе дозы прививок получили 6,2 миллиона человек (население Испании - 47 миллионов).