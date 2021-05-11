В микрорайоне «Елецкий» началось строительство новой дороги

Подрядная организация ООО «Реал-Макс», которая выиграла торги на строительство новой дороги в микрорайоне «Елецкий», приступила к работе.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, дорожникам предстоит провести работы на участке общей площадью около 6200 кв метров. Помимо новой дороги подрядчик до конца года должен оборудовать пешеходные зоны, смонтировать сети наружного освещения, ливневой канализации дорожное ограждение.



Новая дорога свяжет между собой Елецкое шоссе и кольцевую развязку, которая расположена в глубине микрорайона. На сооружение дороги из бюджета Липецка выделено 95 млн рублей. Решение принято городским департаментом строительства и архитектуры в связи с необходимостью развития транспортной инфраструктуры в молодом, развивающемся районе.



