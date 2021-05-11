41 минуту назад
В микрорайоне «Елецкий» началось строительство новой дороги
Подрядная организация ООО «Реал-Макс», которая выиграла торги на строительство новой дороги в микрорайоне «Елецкий», приступила к работе.
Новая дорога свяжет между собой Елецкое шоссе и кольцевую развязку, которая расположена в глубине микрорайона. На сооружение дороги из бюджета Липецка выделено 95 млн рублей. Решение принято городским департаментом строительства и архитектуры в связи с необходимостью развития транспортной инфраструктуры в молодом, развивающемся районе.
Это решение принято
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