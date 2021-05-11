Общество

41 минуту назад

В микрорайоне «Елецкий» началось строительство новой дороги

2 583
#дорожные работы #«Елецкий»
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В микрорайоне «Елецкий» началось строительство новой дороги

Подрядная организация ООО «Реал-Макс», которая выиграла торги на строительство новой дороги в микрорайоне «Елецкий», приступила к работе.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, дорожникам предстоит провести работы на участке общей площадью около 6200 кв метров. Помимо новой дороги подрядчик до конца года должен оборудовать пешеходные зоны, смонтировать сети наружного освещения, ливневой канализации дорожное ограждение. 
 
Новая дорога свяжет между собой Елецкое шоссе и кольцевую развязку, которая расположена в глубине микрорайона. На сооружение дороги из бюджета Липецка выделено 95 млн рублей. Решение принято городским департаментом строительства и архитектуры в связи с необходимостью развития транспортной инфраструктуры в молодом, развивающемся районе.

2 583
#дорожные работы #«Елецкий»
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Комментарии (2)

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Это решение принято

11 минут назад
в угоду Леруа-Мерлен. 250 миллионов рублей для строительства дороги к ним вокруг Елецкого выделяли из областного бюджета, а теперь 95 миллионов рублей выделяют из городского бюджета. ЛИШЬ БЫ ИНОСТРАННОМУ ИНВЕСТОРУ БЫЛО УДОБНО! А липчане подождут со школами и поликлиниками. За 345 миллионов рублей (250+95) можно было бы запросто построить детскую поликлинику.
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Мнение

12 минут назад
15 000 за кв.м.! Очуметь!!! А что не по цене жилья сразу, что за скромность?
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