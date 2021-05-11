Общество

сегодня, 12:35

На улице Депутатской - потоп

10 1540
#ЖКХ #ЛГЭК
2
На улице Депутатской - потоп

Специалисты ЛГЭК уже устраняют утечки на улицах Депутатская и Хорошавина.

В редакцию сегодня обратились жильцы дома № 81 на улице Депутатской.

- Вторые сутки вода изо всех щелей, - возмущаются липчане.

Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, специалисты ЛГЭК уже устраняют утечки на улицах Депутатская и Хорошавина.

- Сегодня из-за утечки на водоводе по улице Депутатская прекращена на топливную подстанцию Киевская-Депутатская, - отметили в ЛГЭК. - Временно без горячей воды остались жители домов 34,36,41 по улице Киевская, а также 53а, 51а, 54, 56, 53, 78, 55, 55а, 57, 61, 61б, 61а, 52, 52а, 65, 63 по улице Депутатская. Также из-за утечки на водоводе по улице Хорошавина непланово пришлось отключить холодную воду. Без холодной воды остались дома 14, 16, 19, 21, 23, 27, 29, 29а по улице Хорошавина, 11а, 15, 17 по улице Кривенкова.

Ориентировочное время восстановления холодного водоснабжения - 20:00. Подвоз воды организован по адресу: ул. Хорошавина, 13, 14.

- Мы приносим извинения липчанам за доставленные неудобства. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы максимально быстро устранить утечки, - прокомментировали ситуацию в ресурсоснабжающей организации.
10 1540
#ЖКХ #ЛГЭК
2

Комментарии (10)

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Дед

9 минут назад
К зиме нужно перебираться жить в горсовет ,там будет ночлежка
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народ

30 минут назад
Уваркиной некогда городским хозяйством заниматься?
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Татьяна

53 минуты назад
На Депутатской,в частном секторе нет воды второй день,я что-то не пойму у нас что война,воды нет,весь город в пробках,город48 ничего не пишет про стоящий город утром,а что же будет вечером?
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Фокс

56 минут назад
Надо на зиму дёргать из этого бордюрного вертепа, иначе придётся сидеть без воды и тепла - прошедшая зима не оставила в этом никаких сомнений
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Вова отдых в Сибири

59 минут назад
св. Никола начинай помогать ужо!
ответить

Хы

сегодня, 12:57
Ну что ведрами запаслись липчане?
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Я

сегодня, 12:53
Даже комментировать это уже сил нет... На Хорошавина что, повторно отключили воду? Вчера без воды сидели, сказали, что устранили утечку. А сегодня утром опять ручей бежал, заново раскопали что ли? С первого раза делать не получается? Хорошо хоть на работе вода есть, а домой придешь и сюрприз будет.
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Sen1987

сегодня, 12:53
У вас начальников, одни извинения. А обычные работягишуршат за копейки. Вас на эти утечки.
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Лин

сегодня, 12:45
зато "еда" открыта)))
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valerafromsplus

сегодня, 12:45
Ну, депутяги сделают всё возможное! :)
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