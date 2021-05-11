На улице Депутатской - потоп

Специалисты ЛГЭК уже устраняют утечки на улицах Депутатская и Хорошавина.

В редакцию сегодня обратились жильцы дома № 81 на улице Депутатской.



- Вторые сутки вода изо всех щелей, - возмущаются липчане.



Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, специалисты ЛГЭК уже устраняют утечки на улицах Депутатская и Хорошавина.



- Сегодня из-за утечки на водоводе по улице Депутатская прекращена на топливную подстанцию Киевская-Депутатская, - отметили в ЛГЭК. - Временно без горячей воды остались жители домов 34,36,41 по улице Киевская, а также 53а, 51а, 54, 56, 53, 78, 55, 55а, 57, 61, 61б, 61а, 52, 52а, 65, 63 по улице Депутатская. Также из-за утечки на водоводе по улице Хорошавина непланово пришлось отключить холодную воду. Без холодной воды остались дома 14, 16, 19, 21, 23, 27, 29, 29а по улице Хорошавина, 11а, 15, 17 по улице Кривенкова.



Ориентировочное время восстановления холодного водоснабжения - 20:00. Подвоз воды организован по адресу: ул. Хорошавина, 13, 14.



- Мы приносим извинения липчанам за доставленные неудобства. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы максимально быстро устранить утечки, - прокомментировали ситуацию в ресурсоснабжающей организации.