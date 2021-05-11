Ночью на улице Терешковой загорелась квартира, пострадали две женщины и ребенок

Ночью на улице Терешковой в доме №11/2 загорелась квартира. По данным МЧС, огнем повреждены внутренняя отделка квартиры, мебель на площади 45 кв.м. В пожаре пострадали три человека: 26-ти 75-ти летние женщины и шестилетний мальчик. Все трое доставлены в больницу.



- Квартиру тушили три отделения пожарной охраны. Сотрудники пожарного надзора устанавливают причины возгорания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

