Происшествия

сегодня, 09:40

Ночью на улице Терешковой загорелась квартира, пострадали две женщины и ребенок

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#пожар
Ночью на улице Терешковой загорелась квартира, пострадали две женщины и ребенок
Ночью на улице Терешковой в доме №11/2 загорелась квартира. По данным МЧС, огнем повреждены внутренняя отделка квартиры, мебель на площади 45 кв.м. В пожаре пострадали три человека: 26-ти 75-ти летние женщины и шестилетний мальчик. Все трое доставлены в больницу. 

- Квартиру тушили три отделения пожарной охраны. Сотрудники пожарного надзора устанавливают причины возгорания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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#пожар

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