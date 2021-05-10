Во время матча «Ельца» по полю свободно бегал болельщик

Правда, не это стало главной причиной разгрома наших земляков, а досадное удаление в первом тайме.

Первое и очень чувствительное поражение в первенстве СФФ «Центр» потерпел «Елец». В Лисках подопечные Дениса Жуковского попали под местный «Локомотив» - 0:5, играя большую часть матча вдесятером.



Главный эпизод матча произошёл уже на 5-й минуте. Ельчане отбили фланговую атаку хозяев, но сыгравший «вторым темпом» хавбек «Локо» Александр Мануковский из-за пределов штрафной пробил в верхний угол ворот. Мяч от рук вратаря Александра Невокшонова сначала ударился в перекладину, а затем опустился вниз. Со стороны могло показаться, что гола не было (повтор убеждает, что гол был засчитан верно), поэтому ельчане бросились спорить с арбитром. Итогом разбирательств стала лишь жёлтая карточка центральному защитнику Сергею Саввину.



Ближе к исходу первых получаса игры Саввин уже в игровом эпизоде нарушил правила и получил второе предупреждение, которое автоматически переросло в удаление.



Необходимость отыгрываться в меньшинстве в матче с одной из лучших и самых быстрых команд «Центра» - это то, чего и врагу не пожелаешь. Во втором тайме «Елец» пытался найти счастье в атаке, но неизменно напарывался на ответные выпады гостей. В итоге «дубль» оформил лучший снайпер хозяев Дмитрий Котов, который теперь с 5-ю мячами вышел на первое место и в споре бомбардиров турнира, по одному голу забили Артём Лукша и капитан «железнодорожников» Игорь Фатеев, причём последний уже в компенсированное время в результате красивой многоходовки поразил уже пустые ворота ельчан.



Омрачил матч эпизод в самом конце, когда болельщик «Локомотива» выскочил на поле, принялся поздравлять игроков хозяев с победой, пробежал целый круг по футбольному полю и беспрепятственно убрался обратно на трибуну. Никто его даже не преследовал.

Видимо, полиция в Лисках следит за порядком на футболе вполглаза.



После 3-х туров «Локо» вышел в лидеры – единственная команда, которая выиграла все три матча. А в активе подопечных Дениса Жуковского полный «боевой комплект» - одна победа, одна ничья и одно поражение при разности мячей – 3-5. Ельчане занимают 7-е место в турнирной таблице. 16 мая наши земляки дома примут дублёров курского «Авангарда».



«Локомотив» (Лиски) – ФК «Елец» - 5:0 (1:0).



Голы: Мануковский, 5 (1:0). Д.Котов, 47 (2:0). Лукша, 64 (3:0). Д.Котов, 77 (4:0). И.Фатеев, 90+ (5:0).



«Локомотив»: 27. Д.Селезнёв. 9.И.Фатеев (к). 3.С.Васильев. 17.Арт.Стручков (19.Ден.Дмитриев, 73). 2.Хмелевский. 7.Б.Трифонов (62.Шурупов, 84). 24.Мануковский (22. М.Петров, 64). 14.С.Гаврилов. 8.Д.Авраменко (20.Лукша, 64). 11.Гарманов (12.Ржевский, 64 (Арт.Циммерман, 70). 10.Д.Котов (21.К.Зоткин, 78).



ФК «Елец»: 87.Невокшонов. 22.С.Саввин. 5.Р.Сидоров, 15.М.Перегудов (21.Р.Лошкарёв, 79). 18.А-др А.Ролдугин. 7. С. Белоусов (к) (27.Влад.Рыбин, 86). 8. А-др С.Ролдугин. 17.Чечурин (10.В.Сотников,74). 18.Рогованов (11.Колченко,61). 14.Бацевичус (3.Ю.Неделин, 35). 9.А.Молодцов (32.Н.Храмов, 88).



Предупреждены: С.Саввин, 6. С.Белоусов, 32. Ю.Неделин, 39. Р.Сидоров, 67. Перегудов, 76 (все – «Елец»). Удаление: С.Саввин, 28 (2 ж.к.).



Судьи: Д.Заикин (Тула), Н.Стебаков, В.Махрин (оба Орёл).



Инспектор М.Иванов (Белгород).



9 мая. Лиски. Стадион «Локомотив». 500 зрителей.