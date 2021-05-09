В парке Металлургов в День Победы появилась стена «Герои в памяти»

На этой стене каждый житель Липецка может разместить фото своего родственника-фронтовика, его историю или копию документа о боевом пути ветерана.

Если документов или фотографий не осталось, можно написать имя и фамилию на специальном бланке и прикрепить на стене. Таким образом у липчан появилась возможность рассказать о своих родителях, дедушках и бабушках, которые внесли вклад в то, чтобы День Победы обязательно настал.«9 мая — это святой для всех нас день, — отметил, выступая перед собравшимися в парке Металлургов депутат Государственной думы РФ Михаил Тарасенко, — Слишком много человеческих жизней отдала наша страна, чтобы на земле были мир и свобода. Благодаря этим солдатам мы сегодня живем под мирным небом. Желаю вам в этот день доброго настроения, с Днем Победыё».Рядом со Стеной Памяти перед собравшимися в парке Металлургов выступали артисты липецких творческих коллективов. В праздничном концерте прозвучали как всеми любимые песни военных лет, так и произведения современных авторов.Праздничные мероприятия в парке Металлургов продлятся до самого вечера.