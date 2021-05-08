В России

33 минуты назад

Россия с 9 мая прекращает туристические авиарейсы в Болгарию

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Россия с 9 мая прекращает туристические авиарейсы в Болгарию
Россия с 9 мая закроет любые полёты туристов в Болгарию. Такое заявление сделала болгарская сторона, а именно – член правления региональной туристической палаты Бургаса Эвелина Пулева. Согласно её данным, последний рейс российской авиакомпании S7 в Бургас состоится 9 мая, передает издание Регион online.

При этом с конца марта в Болгарию выполнялся всего один рейс в неделю - так называемый «грузопассажирский», куда туристам доступ заказан, а воспользоваться им могут лишь лица, имеющие двойное гражданство, вид на жительство, либо дипломаты.

Уже второй сезон подряд Болгария останется без российских туристов. В прошлом году причина заключалась в пандемии коронавируса, а в этом году посольство Болгарии в Москве перестало выдавать визы.

Наиболее вероятной причиной прекращения авиасообщения между странами является непростая эпидемическая ситуация в Болгарии.
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