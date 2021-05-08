В России
33 минуты назад
Россия с 9 мая прекращает туристические авиарейсы в Болгарию
Россия с 9 мая закроет любые полёты туристов в Болгарию. Такое заявление сделала болгарская сторона, а именно – член правления региональной туристической палаты Бургаса Эвелина Пулева. Согласно её данным, последний рейс российской авиакомпании S7 в Бургас состоится 9 мая, передает издание Регион online.
При этом с конца марта в Болгарию выполнялся всего один рейс в неделю - так называемый «грузопассажирский», куда туристам доступ заказан, а воспользоваться им могут лишь лица, имеющие двойное гражданство, вид на жительство, либо дипломаты.
Уже второй сезон подряд Болгария останется без российских туристов. В прошлом году причина заключалась в пандемии коронавируса, а в этом году посольство Болгарии в Москве перестало выдавать визы.
Наиболее вероятной причиной прекращения авиасообщения между странами является непростая эпидемическая ситуация в Болгарии.
При этом с конца марта в Болгарию выполнялся всего один рейс в неделю - так называемый «грузопассажирский», куда туристам доступ заказан, а воспользоваться им могут лишь лица, имеющие двойное гражданство, вид на жительство, либо дипломаты.
Уже второй сезон подряд Болгария останется без российских туристов. В прошлом году причина заключалась в пандемии коронавируса, а в этом году посольство Болгарии в Москве перестало выдавать визы.
Наиболее вероятной причиной прекращения авиасообщения между странами является непростая эпидемическая ситуация в Болгарии.