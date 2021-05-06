Погода в Липецке

47 минут назад

В Липецкую область возвращаются дожди

2 620
1
В Липецкую область возвращаются дожди

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут холодные атмосферные фронты, которые принесут с собой кратковременные дожди разной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 и 8 мая – 11-12 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 9 мая – 9 градусов тепла, что на 4 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, а днем местами кратковременные дожди. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от +5 до +10 градусов, днем будет от +15 до +20 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура ночью составит от +7 до +9 градусов, днем будет от +17 до +19 градусов.

День 7 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 5 градусов мороза. 

2 620
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Шызик

16 минут назад
Откуда возвращаются? С бали?
ответить

Игорь

44 минуты назад
Это химтрассы.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области сухо, ветрено и до +23
#потепление
16
В Липецкой области сухо, ветрено и до +23

вчера, 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области прекратятся дожди и потеплеет до +20
19
В Липецкой области прекратятся дожди и потеплеет до +20

04.05.2021 17:46

Погода в Липецке
В Липецкой области станет заметно прохладнее
#погода
11
В Липецкой области станет заметно прохладнее

03.05.2021 17:57

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшой дождь, гроза и до +23
#облачно #дождь #гроза
13
В Липецкой области небольшой дождь, гроза и до +23

02.05.2021 15:57

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди, грозы и до +19
#дожди
6
В Липецкой области дожди, грозы и до +19

30.04.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области до +20
#потепление
6
В Липецкой области до +20

29.04.2021 17:00

Погода в Липецке