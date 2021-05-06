47 минут назад
В Липецкую область возвращаются дожди
В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут холодные атмосферные фронты, которые принесут с собой кратковременные дожди разной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 и 8 мая – 11-12 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 9 мая – 9 градусов тепла, что на 4 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура ночью составит от +7 до +9 градусов, днем будет от +17 до +19 градусов.
День 7 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 5 градусов мороза.
Еще в рубрике
02.05.2021 15:57Погода в Липецке
Шызик
Игорь