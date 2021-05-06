Общество

сегодня, 11:36

В Липецке ожидается сильный ветер

4 736
#ветер
1
В Липецке ожидается сильный ветер
В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение дня 6 мая  ожидается усиление южного ветра с порывами до 17 м/с, сообщают спасатели УГЧС Липецка.
4 736
#ветер
1

Комментарии (4)

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И смех, и грех

10 минут назад
как раз сдувает, ещё бы сдувало все самовольно установленные монументы мифическим персонажам.
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Дождь

27 минут назад
Хоть бы Вася от меня отстал месяца на полтора!
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как раз сдувает

51 минуту назад
все самовольно установленные баннеры
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кит

сегодня, 11:58
Ветер и не ослабевал ! Нужно ветряные электростанции ставить с таким ветром постоянным,однако!
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