Житель области поссорился с соседкой и обвинил ее в краже

Однако на скамью подсудимых сел именно он — по обвинению в ложном доносе.

Усманский районный суд Липецкой области приговорил 61-летнего местного жителя за заведомо ложный донос о совершении преступления к штрафу в 15 тысяч рублей.По информации пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе 2025 года усманец поссорился со знакомой, после чего отправился в полицию и заявил, что женщина украла из его дома 75 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что никакой кражи не было.«Мотивом для ложного доноса о совершенном преступлении послужило желание подсудимого отомстить потерпевшей за ссору. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшей», — рассказали в судебной системе.