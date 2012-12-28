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сегодня, 14:37
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Житель области поссорился с соседкой и обвинил ее в краже
Однако на скамью подсудимых сел именно он — по обвинению в ложном доносе.
По информации пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе 2025 года усманец поссорился со знакомой, после чего отправился в полицию и заявил, что женщина украла из его дома 75 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что никакой кражи не было.
«Мотивом для ложного доноса о совершенном преступлении послужило желание подсудимого отомстить потерпевшей за ссору. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшей», — рассказали в судебной системе.
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