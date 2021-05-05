Общество
сегодня, 09:48
Машина с липецкими номерами разъезжала по главной пешеходной улице Рязани
Очевидцы записали нарушение правил движения.
Как сообщает портал RZN.info, в сети появилось видео, на котором автомобиль с липецкими номерами разъезжает по улице Почтовой - главной пешеходной, туристической и торговой улице Рязани.
- Прошу заметить, что происходило это в вечернее время, когда на улице больше всего пешеходов. Куда смотрела полиция? Этот вопрос остаётся загадкой, — задается вопросом автор видео.
- Прошу заметить, что происходило это в вечернее время, когда на улице больше всего пешеходов. Куда смотрела полиция? Этот вопрос остаётся загадкой, — задается вопросом автор видео.
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