Общество

сегодня, 09:48

Машина с липецкими номерами разъезжала по главной пешеходной улице Рязани

7 662
#нарушение правил дорожного движения
1

Очевидцы записали нарушение правил движения.

Как сообщает портал RZN.info, в сети появилось видео, на котором автомобиль с липецкими номерами разъезжает по улице Почтовой - главной пешеходной, туристической и торговой улице Рязани.

- Прошу заметить, что происходило это в вечернее время, когда на улице больше всего пешеходов. Куда смотрела полиция? Этот вопрос остаётся загадкой, — задается вопросом автор видео.




7 662
#нарушение правил дорожного движения
1

Комментарии (7)

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Гость

18 минут назад
Просто на знаки не посмотрел, у нас то * нет
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60+

21 минуту назад
Ничего не перепил, просто в Липецке принято так ездить ! Колхозная культура тут ничего не попилишь . Наследие Королёва и Путилина , охота и рыбалка в заказнике всё как учили в партийной школе КПСС .
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Инспектор

22 минуты назад
Ну а в чем новость для Липецка заключается? Так у нас по городу машины с номерами других регионов и не такое вытворяют....
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Денис

31 минуту назад
легко !, перепил штоль на пасху? Бред несёшь.
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легко !

51 минуту назад
Денис, так ты вроде из Рязани , подошел бы и сказал .
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Билли Кид

55 минут назад
Не, ну по Конституции имеет право на свободу передвижения))
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Денис

сегодня, 09:51
Может перепутал? Сказать ему об этом религия не позволяет?
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