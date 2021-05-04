В Липецке перезахоронили младшего лейтенанта, погибшего в первом своём бою

Первый вылет на боевое задание под Новороссийском стал и последним для лейтенанта Пустошкина.

Весной 2020-го кубанские поисковики в районе горы Долгая у Новороссийска обнаружили фрагменты истребителя Як-1б и останки его пилота. По номерам самолета поисковики восстановили личность летчика– младшего лейтенанта Василия Пустошкина, служившего в 402-м истребительном полку.



Як-16 лейтенанта был сбит в первом же бою пилота - 20 апреля 1943 года.



Родственников Василия Пустошкина найти не удалось, а захоронить его в Липецке решили пилоты Липецкого авиацентра, так как нынешний 968-й авиаполк ведет свою историю от 402-го истребительного полка.



Останки пилота в декабре прошлого года кубанские поисковики передали липчанам для перезахоронения. Сегодня, в день памяти летчиков погибших при исполнении боевых заданий, останки младшего лейтенанта Василия Пустошкина с воинскими почестями похоронили на Евдокиевском кладбище Липецка.



