Общество

17 минут назад

От коронавируса в Липецкой области за сутки умерли два человека

190
#коронавирус
От коронавируса в Липецкой области за сутки умерли два человека

61 человек заболел коронавирусной инфекцией в регионе за сутки

По данным ресурса «Стопкоронавирус.рф» в Липецкой области за последние сутки выявлен 61 случай COVID-19, 16 человек выписаны после успешного лечения, два человека умерли.

С начала эпидемии COVID-19 в Липецкой области зарегистрировано 30 088 случаев, 27 12 человек выздоровели, 665 умерли.

За последние сутки в России выявлено 7 770 случаев COVID-19. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 6 755 человек. За последние сутки подтверждено 337 летальных исходов с коронавирусом.

Нарастающим итогом зарегистрировано 4 831 744 случая коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 4 457 044. Летальных случаев за все время – 111 535 человек.

190
#коронавирус

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