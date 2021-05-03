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На «Русборге» будут играть в хоккей

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#русборг #фестиваль #реконструкция
На «Русборге» будут играть в хоккей

Фестиваль откроет ворота гостям в 11:00. День показательных выступлений запланирован на 8 мая.

Организаторы фестиваля исторической реконструкции «Русборг» распространили афишу гостевого дня мероприятия, который запланирован на 8 мая. Фестиваль отроет ворота для гостей в 11:00. Торжественный выход участников «Русборга» на главную поляну запланирован на 12:00.

Показательные выступления начнутся с демонстрации строевой подготовки. Гости увидят состязания «Круг Одина», «Бои Дружин», «Круг Локи», общие сражения, поединки фехтовального турнира, финал импровизированного хоккея на траве. Зрителям представят конную программу, выступления фолк-групп из Саратова и Тулы. Завершение показательных выступлений запланировано на 17:30.

«Русборг» пройдет 5-9 мая 2021 на традиционной площадке под Ельцом. Среди участников «Русборга» - военно-исторические клубы и одиночные реконструкторы, изучающие и воспроизводящие материальные объекты заявленной исторической эпохи. В этом году поступило около 1 100 заявок из России, Украины, Республики Беларусь.

Военно-исторический фестиваль «Русборг» — крупнейший ежегодный международный фестиваль военно-исторической реконструкции на постсоветском пространстве, посвящённый раннему средневековью периода IX—XI веков (т. н. «эпоха викингов») и второй по величине фестиваль по эпохе викингов в Европе. Фестиваль проводится в Липецкой области с 2005 года.
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#русборг #фестиваль #реконструкция

Комментарии (9)

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зато у нас дядьки с топорами и вилами!

1 минуту назад
Военно-исторический фестиваль «Русборг» — крупнейший ежегодный международный фестиваль военно-исторической реконструкции на постсоветском пространстве, видимо потому, что в других бывших странах Союза дурачков поменьше.
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лесник

13 минут назад
Сколько же они деревьев срубили, природе причинили ущерб, чтобы под сурдинкой поиграться в войнушку устроить массовую попойку и пожрать мяса?
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запрет на массовые мероприятия уже отменили?

15 минут назад
И этим дядям, которые в детстве не наигрались в войну деньги дают на эту ерунду!7 Одно у меня предположение, чтобы такие, как они, не бегали по улице с ножичком и не грабили людей. Чем бы дитяти не тешились, лишь бы от них не плакали. Кто у них там за главного шута?
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Билли Кид

29 минут назад
?, Мне безразлично, и я не участвую. А уж хоккей на траве, вообще считаю извращением.. А вы участвуете? И в хоккей на траве будете играть? Бэээ..
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?

36 минут назад
Билли Кид, вы в восторге? Неужели участвуете?Вы там с топором или вилами бегаете?
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А как же

41 минуту назад
Картошка и рассада,они ждать не будут! Вам только в игрушки играться!
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Лавочница

47 минут назад
Будущие насельники Плеханово.
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Хромой

49 минут назад
Был там раз пьянка знатная, но неразвратная.
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Билли Кид

52 минуты назад
"около 1 100 заявок из России, Украины" Сайт Миротворец напрягся, Зеленский в бешенстве)))
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