На «Русборге» будут играть в хоккей

Фестиваль откроет ворота гостям в 11:00. День показательных выступлений запланирован на 8 мая.

Организаторы фестиваля исторической реконструкции «Русборг» распространили афишу гостевого дня мероприятия, который запланирован на 8 мая. Фестиваль отроет ворота для гостей в 11:00. Торжественный выход участников «Русборга» на главную поляну запланирован на 12:00.



Показательные выступления начнутся с демонстрации строевой подготовки. Гости увидят состязания «Круг Одина», «Бои Дружин», «Круг Локи», общие сражения, поединки фехтовального турнира, финал импровизированного хоккея на траве. Зрителям представят конную программу, выступления фолк-групп из Саратова и Тулы. Завершение показательных выступлений запланировано на 17:30.



«Русборг» пройдет 5-9 мая 2021 на традиционной площадке под Ельцом. Среди участников «Русборга» - военно-исторические клубы и одиночные реконструкторы, изучающие и воспроизводящие материальные объекты заявленной исторической эпохи. В этом году поступило около 1 100 заявок из России, Украины, Республики Беларусь.



Военно-исторический фестиваль «Русборг» — крупнейший ежегодный международный фестиваль военно-исторической реконструкции на постсоветском пространстве, посвящённый раннему средневековью периода IX—XI веков (т. н. «эпоха викингов») и второй по величине фестиваль по эпохе викингов в Европе. Фестиваль проводится в Липецкой области с 2005 года.