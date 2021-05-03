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Двухлетний ребенок скончался в реанимации после обеда в одном из кафе

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24 апреля в Волгодонске Ростовской области скончался двухлетний ребенок. В тот день всей семьей волгодонцы отправились в одно из местных кафе, где решили провести выходной.


В тот день всей семьей волгодонцы отправились в одно из местных кафе, где решили провести выходной. После обеда в этом кафе двухлетнему ребенку стало плохо и он был доставлен в Детскую городскую больницу с диагнозом острое пищевое отравление. В этот же вечер ребенка перевели в реанимацию, где он скончался.

Во время обеда ребенок ел картофель-фри, который, вероятно, и мог стать причиной отравления. Место, где обедали волгодонцы, пока не уточняется, так как правоохранительные органы проводят проверку и пытаются выяснить, что именно могло спровоцировать столь серьезный диагноз, от которого скончался ребенок. Как только будут получены результаты экспертизы, можно будет понять, что именно стало причиной отравления.

Семья благополучная, а мама погибшего ребенка находится в положении и ждет ребенка, сообщает bloknot-volgodonsk.ru

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