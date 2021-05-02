Происшествия

13 минут назад

Жесткое ДТП записала камера наблюдения на проспекте Победы в Липецке

3 247
#ДТП
2

Участникам происшествия понадобилась скорая помощь.

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Днем 2 мая в Липецке на кольцевой развязке на проспекте Победы столкнулись «Инфинити» и «Киа».

Судя по записи камеры наблюдения, Автомобиль «Киа» выехал на кольцо вслед за другим с улицы Водопьянова. В этот «Инфинити» ехала по проспекту Победы в сторону автовокзала с скоростью большей от общего потока. 

В данный момент участникам ДТП вызвали «скорую помощь».
3 247
#ДТП
2

Комментарии (3)

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Митрич

2 минуты назад
Властям - поставьте там уже нормальные светофоры, сколько можно бить там автомобили!) Это будет бесконечно продолжаться. Круговые движения были актуальны в 70 годах прошлого столетия, когда трафик был в десятки раз ниже. почему никто ничем не занимается в городе!?!?!?!
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Три

6 минут назад
рептилоидных змеи на самом кольце впечатляют.))
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Митрич

7 минут назад
Пожизненно лишить прав водителя на белой машине.
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