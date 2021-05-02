Происшествия
13 минут назад
Жесткое ДТП записала камера наблюдения на проспекте Победы в Липецке
Участникам происшествия понадобилась скорая помощь.
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Днем 2 мая в Липецке на кольцевой развязке на проспекте Победы столкнулись «Инфинити» и «Киа».
Судя по записи камеры наблюдения, Автомобиль «Киа» выехал на кольцо вслед за другим с улицы Водопьянова. В этот «Инфинити» ехала по проспекту Победы в сторону автовокзала с скоростью большей от общего потока.
В данный момент участникам ДТП вызвали «скорую помощь».
Судя по записи камеры наблюдения, Автомобиль «Киа» выехал на кольцо вслед за другим с улицы Водопьянова. В этот «Инфинити» ехала по проспекту Победы в сторону автовокзала с скоростью большей от общего потока.
В данный момент участникам ДТП вызвали «скорую помощь».
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