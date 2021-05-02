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Мобильный прививочный пункт будет работать 3, 4, 6, 8 и 10 мая

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#вакцинация
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Мобильный прививочный пункт будет работать 3, 4, 6, 8 и 10 мая
Липчане старше 18 лет, имеющие при себе паспорт, смогут привиться от коронавирусной инфекции уже 3 мая, сообщает пресс-служба администрации Липецка. 
 
Мобильный пункт развернёт вторая городская поликлиника. Он будет располагаться с 10.00 до 14.00 на территории гипермаркета «Линия». Здесь же в это же время бригада медиков будет работать 4, 6, 8 и 10 мая.

Кроме того, 4 мая с 10.00 до 14.00 врачи проведут приём в парке Победы.
 
Ещё одной точкой вакцинации 6 мая станет Петровский рынок. Здесь с 10.00 до 13.00 липчан будут ждать специалисты городской поликлиники №5.
 
Стоит отметить, что вакцинироваться могут все желающие при отсутствии противопоказаний. Прививку запрещено делать лицам моложе 18 лет, при обострении хронических и наличии инфекционных заболеваний, а также беременным и кормящим женщинам.
3 367
#вакцинация
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Комментарии (3)

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Игорь

10 минут назад
Нет таких дураков колоться прививкой от несуществующего вируса.))
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Дворник

35 минут назад
Путенский ритм 20 летия уничтожения
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Доктор

54 минуты назад
Ты бабуля не бойся. Руку дружбы мы тебе протянем. А ноги ты протянешь сама.
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