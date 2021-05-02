Мобильный прививочный пункт будет работать 3, 4, 6, 8 и 10 мая

Липчане старше 18 лет, имеющие при себе паспорт, смогут привиться от коронавирусной инфекции уже 3 мая, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Мобильный пункт развернёт вторая городская поликлиника. Он будет располагаться с 10.00 до 14.00 на территории гипермаркета «Линия». Здесь же в это же время бригада медиков будет работать 4, 6, 8 и 10 мая.



Кроме того, 4 мая с 10.00 до 14.00 врачи проведут приём в парке Победы.



Ещё одной точкой вакцинации 6 мая станет Петровский рынок. Здесь с 10.00 до 13.00 липчан будут ждать специалисты городской поликлиники №5.



Стоит отметить, что вакцинироваться могут все желающие при отсутствии противопоказаний. Прививку запрещено делать лицам моложе 18 лет, при обострении хронических и наличии инфекционных заболеваний, а также беременным и кормящим женщинам.

