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Володин призвал правительство и Центробанк задуматься о просьбах россиян

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Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин призвал правительство России и Центробанк обратить внимание на просьбы граждан, а также выразил надежду, что в ведомствах "задумаются" о проблемах жителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

- Все то, что вы видели в ходе рабочей поездки, – это обязательства. Выполняя их, мы повышаем качество и эффективность власти. Наши коллеги из правительства РФ, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются", – отметил Володин.

Он подчеркнул, что все знают о том, что с людьми необходимо разговаривать, а также уметь "слушать и слышать их".

"Но правильно было бы услышать и тот диалог, который идет с избирателями у депутатов в ходе встреч в регионах, и в Госдуме, когда депутаты задают вопросы, заслушивая министров. Они непридуманные. Это то, о чем спрашивают наши избиратели, граждане нашей страны – вот такие бабушки, как Анна Александровна, молодые люди. И ждут от нас, что эти темы мы обозначим и перед председателем Центрального банка, генеральным прокурором, министрами", – добавил политик.

Ранее Володин ответил обратившейся к нему с критикой власти саратовской пенсионерке. Видео встречи политик опубликовал на своей странице в Instagram. Пожилая женщина пожаловалась на стремительный рост цен на продукты и отсутствие льгот, которые были раньше. Спикер Госдумы пообещал ей исправить эти проблемы, а также отметил, что представителям власти следует держать свои обещания.
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