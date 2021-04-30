Общество

57 минут назад

В пасхальный день на некоторых улицах Липецка временно ограничат движение

2 402
#пасха #транспорт
В пасхальный день на некоторых улицах Липецка временно ограничат движение
Как сообщает департамент дорожного хозяйства и благоустройства, 2 мая, в связи с массовым посещением кладбищ администрация города вводит временное ограничение движения автомобильного транспорта. Меры будут действовать с 06:00 до 17:00 на четырёх участках дорожной сети:

- Северный проезд от улицы Московской до Универсального проезда;

- Универсальный проезд на участке от автобусной остановки «Сады №1» до здания №11;

- улица Зелёная на участке от дома №78 до улицы Ильича;

- территория, прилегающая к Косырёвском кладбищу.

В Пасхальное воскресенье для доставки пассажиров на кладбища запустят временные автобусные маршруты. Они будут курсировать по трём направлениям. От конечных автобусы будут отъезжать по мере наполнения салонов.

2 402
#пасха #транспорт

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

КОМДИВ

18 минут назад
На Пасху посещают храм а на кладбище ходят на Радоницу
ответить

Ленин

20 минут назад
Церковь отделена от государства. Никаких пасох. Хватит вешать людям лапшу на уши.
ответить

Еще в рубрике

Жители тербунского села боятся на майских каникулах остаться без воды
#ЖКХ #вода
Жители тербунского села боятся на майских каникулах остаться без воды

8 минут назад

Общество
Светофоры на улице Космонавтов не работают из-за повреждения электросети
#светофор #дорожное движение
4
Светофоры на улице Космонавтов не работают из-за повреждения электросети

38 минут назад

Общество
Прокурор области потребовал от руководителя фирмы «Строймастер» устранить нарушения
#прокуратура #долгострой
Прокурор области потребовал от руководителя фирмы «Строймастер» устранить нарушения

42 минуты назад

Общество
В Задонском районе ищут председателя суда
#вакансия #суд
2
В Задонском районе ищут председателя суда

43 минуты назад

Общество
Игорь Артамонов собирается поднять уровень детской медицины до столичных стандартов
#Игорь Артамонов #медицина
3
Игорь Артамонов собирается поднять уровень детской медицины до столичных стандартов

50 минут назад

Общество
Физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Опытной станции почти готов
#спорткомплекс
12
Физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Опытной станции почти готов

сегодня, 13:59

Общество