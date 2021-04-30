Общество
57 минут назад
В пасхальный день на некоторых улицах Липецка временно ограничат движение
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Как сообщает департамент дорожного хозяйства и благоустройства, 2 мая, в связи с массовым посещением кладбищ администрация города вводит временное ограничение движения автомобильного транспорта. Меры будут действовать с 06:00 до 17:00 на четырёх участках дорожной сети:
- Северный проезд от улицы Московской до Универсального проезда;
- Универсальный проезд на участке от автобусной остановки «Сады №1» до здания №11;
- улица Зелёная на участке от дома №78 до улицы Ильича;
- территория, прилегающая к Косырёвском кладбищу.
В Пасхальное воскресенье для доставки пассажиров на кладбища запустят временные автобусные маршруты. Они будут курсировать по трём направлениям. От конечных автобусы будут отъезжать по мере наполнения салонов.
- Северный проезд от улицы Московской до Универсального проезда;
- Универсальный проезд на участке от автобусной остановки «Сады №1» до здания №11;
- улица Зелёная на участке от дома №78 до улицы Ильича;
- территория, прилегающая к Косырёвском кладбищу.
В Пасхальное воскресенье для доставки пассажиров на кладбища запустят временные автобусные маршруты. Они будут курсировать по трём направлениям. От конечных автобусы будут отъезжать по мере наполнения салонов.
2 402
КОМДИВ
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