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28 минут назад

Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана закончилась гибелью 3 военных

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#перестрелка #Киргизия #Таджикистан

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана закончилась.

Трое киргизских пограничников стали жертвами боевого столкновения с таджикской стороной на границе двух стран, - передает Телеканал 360. Данные о потерях представили в госпогранслужбе Киргизии.

Погибшие служили в отряде спецназначения "Бору". Еще 22 военнослужащих получили ранения, - передает ТАСС. Из зоны столкновений было эвакуировано более 2,5 тысячи мирных жителей.

"В зоне инцидента перестрелка прекращена. Части и соединения Пограничной службы ГКНБ, дислоцированные в Баткенской области, совместно с органами местного самоуправления, подразделениями силовых структур и правоохранительных органов предпринимают все необходимые меры по недопущению дальнейшей эскалации обстановки", - говорится в сообщении киргизской Погранслужбы Государственного комитета национальной безопасности.

Конфликт между двумя странами произошел из-за водозабора "Головной", расположенного на границе. Таджикские военные начали устанавливать там камеры видеонаблюдения. Местное население киргизского села в ответ стало забрасывать их камнями. Позже к границе были стянуты военные.

Ситуация на границе двух государств в районе водозабора "Головной" обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных территорий двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Обе стороны сообщают о пострадавших. Власти Киргизии заявляют, что таджикские военнослужащие в ходе боестолкновения применяли пулеметы и минометы. Бишкек также обвинил Душанбе в попытке захвата водозабора, обе стороны считают, что он находится на их территории.

Ближе к вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации.
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#перестрелка #Киргизия #Таджикистан

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