Полицейские и росгвардейцы оцепили часовню в центре Липецка

Днем 29 апреля сотрудники полиции и Росгвардии оцепили часовню Петра и Павла на улице Карла Маркса.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, службы среагировали на звонок о подозрительной сумке найденной на территории часовни.- На место выехала кинологическая служба, чтобы установить степень опасности предмета, - дополнили в пресс-службе ведомства.