Происшествия

сегодня, 15:31

Полицейские и росгвардейцы оцепили часовню в центре Липецка

10 4369
#подозрительный предмет
3
Полицейские и росгвардейцы оцепили часовню в центре Липецка

Днем 29 апреля сотрудники полиции и Росгвардии оцепили часовню Петра и Павла на улице Карла Маркса.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, службы среагировали на звонок о подозрительной сумке найденной на территории часовни.

- На место выехала кинологическая служба, чтобы установить степень опасности предмета, - дополнили в пресс-службе ведомства.

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10 4369
#подозрительный предмет
3

Комментарии (10)

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гость

22 минуты назад
Да у нас есть мчс и теперь росгвардия итд
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Единая Россия

29 минут назад
Правда, что вам все не нравится, есть звонок, должны отреагировать. При Прежней Мерии одни фонтаны делали, сейчас хоть красоту навели в парках и с дорогами!? все сделают всему своё время наберитесь терпения!
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На мосту с НЛМК

30 минут назад
Кошмар сейчас с моста НЛМК ехать, пробка хуже чем в час пик, перекрыли ахренеть на какую территорию
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Сама росгвардия

32 минуты назад
И звонила ,наверное помолиться хотели, грехи замаливать ,за Навального!.
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гость

51 минуту назад
И?
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Мутабор

сегодня, 15:55
Россгвардия как железо , без движения ржавеет!!!!
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ПИПЕЦ

сегодня, 15:54
А цветы у них на машине зачем лежат
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подозрительное подозрение

сегодня, 15:46
Ваши пальцы пахнут ладаном, А в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, Никого теперь не жаль. И когда Весенней Вестницей Вы пойдете в дальний край, Там Господь по белой лестнице Поведет Вас в светлый рай. Тихо шепчет дьякон седенький, За поклоном бьет поклон И метет бородкой реденькой Вековую пыль с икон.
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Правда

сегодня, 15:46
Если на все сумки и бардюры будете реагировать,то когда работать будете.
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Олень

сегодня, 15:43
помолимся
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