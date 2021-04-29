Происшествия
сегодня, 15:31
Полицейские и росгвардейцы оцепили часовню в центре Липецка
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Днем 29 апреля сотрудники полиции и Росгвардии оцепили часовню Петра и Павла на улице Карла Маркса.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, службы среагировали на звонок о подозрительной сумке найденной на территории часовни.
- На место выехала кинологическая служба, чтобы установить степень опасности предмета, - дополнили в пресс-службе ведомства.
- На место выехала кинологическая служба, чтобы установить степень опасности предмета, - дополнили в пресс-службе ведомства.
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