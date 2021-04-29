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сегодня, 10:54

Европарламент внес в проект резолюции предложение об отключении России от SWIFT

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#SWIFT

Европарламент призвал отключить Россию от системы SWIFT в случае "продолжения агрессии" на Украине.

Группа депутатов Европарламента предложила отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT, - следует из проекта резолюции на сайте EП.

Его рассмотрение пройдёт завтра.

Авторы документа также потребовали остановить достройку газопровода "Северный поток-2". В проекте резолюции также предложено отказаться от поставок российских нефти и газа при "продолжении агрессии на Украине", заморозить активы бизнесменов, близких к российским властям, заморозить активы их семей и отменить им визы.

В проекте резолюции говорится, что эти меры предлагается принять, в случае если "наращивание военного присутствия перерастет во вторжение на Украину со стороны России".

Авторы документа "сожалеют о нынешнем состоянии отношений между ЕС и Россией, вызванном агрессией России и продолжающейся дестабилизацией на Украине, враждебном поведении и прямых нападениях на государства — члены ЕС". Также в документе авторы упоминают уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального и "преступная деятельность" в Чехии, - передает РБК.

Отмечается также, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, власти ЕС не обязаны четко их выполнять.

120
#SWIFT

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