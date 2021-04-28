Нанесённый природе ущерб с рыбака взыскали через суд

С помощью пяти сетей рыбак поймал 151 плотву, 35 окуней, 3 леща, одного жереха, 5 карасей, 5 густеров, 3 краснопёрки, одного ерша, одну уклейку и 15 раков.

Общая сумма нанесённого ущерба водным и биологическим ресурсам составила 118 тысяч рублей, из которых 33 тысячи рублей уже оплачены. Сумма наложенных штрафов в пользу бюджета Липецкой области составила 380 тысяч рублей, в пользу федеральной казны — порядка 450 тысяч рублей.







Фото: rostov-fishcom.ru

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в минувшем году в суды было направлено 5 исков о возмещении нанесённого браконьерами ущерба на особо охраняемых природных территориях регионального значения на общую сумму 139 тысяч 485 рублей, а в этом году в суд направлено одно такое заявление — оно было также по прошлогоднему случаю.16 мая 2020 года в акватории Матырского водохранилища на территории государственного природного зоологического заказника «Липецкий» поймали браконьера с пятью сетями.Этот рыбак поймал 151 плотву, 35 окуней, 3 леща, одного жереха, 5 карасей, 5 густеров, 3 краснопёрки, одного ерша, одну уклейку и 15 раков. Состояние рыбы и раков уже не позволяло возвратить их в среду обитания. Водным биологическим ресурсам был причинен ущерб в размере 111 тысяч рублей.По обращения Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры Правобережный суд вынес решение взыскать с рыбака ущерб.Добавим, что по данным Липецкого отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, с начала 2021 года в Липецкой области выявлено 169 нарушений в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, изъято и арестовано 672 орудия лова, в том числе 74 — незаконных. У нарушителей природоохранного законодательства изъяты 177 килограммов рыбы.