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Нанесённый природе ущерб с рыбака взыскали через суд
С помощью пяти сетей рыбак поймал 151 плотву, 35 окуней, 3 леща, одного жереха, 5 карасей, 5 густеров, 3 краснопёрки, одного ерша, одну уклейку и 15 раков.
16 мая 2020 года в акватории Матырского водохранилища на территории государственного природного зоологического заказника «Липецкий» поймали браконьера с пятью сетями.
Этот рыбак поймал 151 плотву, 35 окуней, 3 леща, одного жереха, 5 карасей, 5 густеров, 3 краснопёрки, одного ерша, одну уклейку и 15 раков. Состояние рыбы и раков уже не позволяло возвратить их в среду обитания. Водным биологическим ресурсам был причинен ущерб в размере 111 тысяч рублей.
По обращения Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры Правобережный суд вынес решение взыскать с рыбака ущерб.
Добавим, что по данным Липецкого отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, с начала 2021 года в Липецкой области выявлено 169 нарушений в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, изъято и арестовано 672 орудия лова, в том числе 74 — незаконных. У нарушителей природоохранного законодательства изъяты 177 килограммов рыбы.
Лавочница