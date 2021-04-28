Общество

40 минут назад

Нанесённый природе ущерб с рыбака взыскали через суд

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#рыбалка #браконьерство
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Нанесённый природе ущерб с рыбака взыскали через суд

С помощью пяти сетей рыбак поймал 151 плотву, 35 окуней, 3 леща, одного жереха, 5 карасей, 5 густеров, 3 краснопёрки, одного ерша, одну уклейку и 15 раков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в минувшем году в суды было направлено 5 исков о возмещении нанесённого браконьерами ущерба на особо охраняемых природных территориях регионального значения на общую сумму 139 тысяч 485 рублей, а в этом году в суд направлено одно такое заявление — оно было также по прошлогоднему случаю.

16 мая 2020 года в акватории Матырского водохранилища на территории государственного природного зоологического заказника «Липецкий» поймали браконьера с пятью сетями.

Этот рыбак поймал 151 плотву, 35 окуней, 3 леща, одного жереха, 5 карасей, 5 густеров, 3 краснопёрки, одного ерша, одну уклейку и 15 раков. Состояние рыбы и раков уже не позволяло возвратить их в среду обитания. Водным биологическим ресурсам был причинен ущерб в размере 111 тысяч рублей.

По обращения Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры Правобережный суд вынес решение взыскать с рыбака ущерб.

Добавим, что по данным Липецкого отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, с начала 2021 года в Липецкой области выявлено 169 нарушений в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, изъято и арестовано 672 орудия лова, в том числе 74 — незаконных. У нарушителей природоохранного законодательства изъяты 177 килограммов рыбы.

Общая сумма нанесённого ущерба водным и биологическим ресурсам составила 118 тысяч рублей, из которых 33 тысячи рублей уже оплачены. Сумма наложенных штрафов в пользу бюджета Липецкой области составила 380 тысяч рублей, в пользу федеральной казны — порядка 450 тысяч рублей.

Фото: rostov-fishcom.ru
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#рыбалка #браконьерство
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Комментарии (1)

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Лавочница

22 минуты назад
Как можно нанести природе ущерб? Разве рыбак не часть этой самой природы? Если упавший на Землю метеорит убил всех мамонтов это не значит что нужно его за это оштрафовать.
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