Происшествия

42 минуты назад

На Соколе оцеплено здание

4 975
#обнаружение подозрительного предмета
На Соколе оцеплено здание

Возле здания сокольской подстанции «скорой помощи» обнаружен подозрительный предмет

В данный момент на площади Заводской оцеплено здание подстанции «скорой помощи».

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Как стало известно GOROD48 возле здания обнаружен подозрительный предмет. Все экстренные службы города прибыли на место обнаружения. В данный момент ожидается приезд кинологов.
4 975
#обнаружение подозрительного предмета

Комментарии (4)

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1 апреля

8 минут назад
Я каждый день нахожу эти "подозрительные предметы"!!
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Антимэйсон

8 минут назад
Пeppи Mейcон, врешь! Это наш с Данилой пакет. Там плетка, кожаные фуражки, и... Ну, не важно..
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Пeppи Mейcон

19 минут назад
Хы хы хы, а я этот пакет весь день ищу. Там ещё носовой платок
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Хы хы хы

28 минут назад
Пакет с трусами и носками забыли
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