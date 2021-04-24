Происшествия
42 минуты назад
На Соколе оцеплено здание
Возле здания сокольской подстанции «скорой помощи» обнаружен подозрительный предмет
В данный момент на площади Заводской оцеплено здание подстанции «скорой помощи».
Как стало известно GOROD48 возле здания обнаружен подозрительный предмет. Все экстренные службы города прибыли на место обнаружения. В данный момент ожидается приезд кинологов.
Как стало известно GOROD48 возле здания обнаружен подозрительный предмет. Все экстренные службы города прибыли на место обнаружения. В данный момент ожидается приезд кинологов.
1 апреля
Антимэйсон
Пeppи Mейcон
Хы хы хы