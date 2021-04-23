Общество

26 минут назад

Полицейские просят сообщать о торговле фальсифицированным алкоголем

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#фальсификат
Полицейские просят сообщать о торговле фальсифицированным алкоголем

В начале апреля полицейские выявили несколько фактов незаконного оборота спиртного. На подпольных складах и в гаражных магазинах найдены сотни бутылок спиртного на миллионы рублей.

В Липецке члены организованной преступной группы нанесли ущерб известной компании, производящей алкоголь, на сумму более двух миллионов рублей. Они продавали спиртное с товарным знаком компании. Также в Липецке на улице 9 мая обнаружен склад приготовленного к продаже алкоголя, общая стоимость фальсификата составила около двух миллионов рублей. В Ельце на территории гаражного кооператива обнаружен склад немаркированного алкоголя: более шести  тысяч бутылок на сумму миллион шестьсот тысяч рублей. Кроме того, в одном из сёл Измалковского района пресечена незаконная деятельность 56-летнего и 59-летнего мужчин, которые хранили для последующей продажи 600 бутылок водки и 200 литров спирта.

Сотрудники правоохранительных органов просят граждан сообщать о фактах продажи и хранения фальсифицированной  продукции в Липецкой области по телефону 8(4742) 22-15-41.

1 109
#фальсификат

Комментарии (1)

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Серый

18 минут назад
Магнит, пятерка, красное- белое, алкомаркет, хомяк и т.д.
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