сегодня, 15:36
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5%
Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5%. Это замедлит рост цен, поддержит рубль и будет способствовать росту кредитных и депозитных ставок.
В пандемию ЦБ быстро снизил ключевую ставку на 1,75 п.п., чтобы экономика легче справилась с кризисом, но в марте начал возвращать ставку к нейтральному диапазону (5-6%). Теперь она достигла его нижней границы и судя по заявлению совета директоров может вырасти еще в ближайшие месяцы.
Повышение ставки ожидалось, вопрос был лишь в масштабе - на 0,25 п.п. (стандартный шаг) или на 0,5 п.п. - ЦБ к таким резким движениям прибегает редко, а повышал ставку с таким шагом только в 2014 году на фоне кризиса вокруг Украины.
Главной причиной нынешнего решения стала инфляция, разогнавшаяся с 4,4% в ноябре до 5,8% в марте (к тем же месяцам предыдущего года). Другим фактором стал "навес" геополитических рисков над рублевыми активами. В частности, США ввели санкции на российский госдолг, они самые мягкие из возможных, но не исключено, что это лишь первый шаг, а второй последует в ближайшие месяцы. Впрочем, "разрядке" способствовало решение Минобороны РФ отвести войска с юга России после масштабных учений.
При этом восстановление экономики развязывает ЦБ руки для сворачивания мягкой денежно-кредитной политики. В марте ВВП России впервые с начала пандемии вышел в плюс в годовом сопоставлении - на 0,5%, по оценке Минэкономразвития, - пишет "Российская газета".
"Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике", - говорится в сообщении ЦБ РФ. Среди проинфляционных факторов он называет закрытые границы: не израсходованные на эти цели средства частично перераспределяются на покупку товаров и услуг внутри страны.
Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7-5,2%, а ожидаемый возврат инфляции к цели (4%) теперь сдвинут на середину 2022 года.
Аналитики SberCIB Investment Research ожидают, что повышение ключевой ставки сразу на 0,5 п.п. позволит рублю закрепиться около отметки 75 рублей за доллар.
Повышение ключевой ставки и произошедшее с начала года увеличение доходностей ОФЗ вызовут рост кредитно-депозитных ставок, это позволит повысить привлекательность банковских депозитов, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования (которое продолжает расти темпами, близкими к максимумам последних лет), - отмечает ЦБ РФ.
По оценкам регулятора, реализация объявленных в апреле в послании президента РФ Федеральному Собранию дополнительных социальных и инфраструктурных мер не окажет существенного проинфляционного влияния.