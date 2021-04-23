Происшествия
11 минут назад
В Липецкой области прошли обыски по громкому делу лжеюристов
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Обманули 420 человек.
По данным пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области, 20 апреля на территории Воронежской, Липецкой и Курской областей проведено более 40 обысков в жилых и офисных помещениях по делу о крупном мошенничестве.
Речь идёт о громком деле лжеюристов. Как сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Воронежской области, в Воронеже пресечена деятельность лжеюристов, обманным путем похитивших у граждан более 10 миллионов рублей.
В период с 2016 по 2020 годы подозреваемые под предлогом оказания правовой помощи обманули 420 человек, используя 7 частных организаций, арендующих офисы на территории Воронежа. Клиенты обращались в эти организации за правовой помощью, с ними заключался договор, по которому оплачивались услуги юриста, но фактически никакой правовой помощи человек не получал.
Уже задержаны двое воронежцев - 31 и 34 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
В ходе более 40 обысков, в том числе в Липецкой области, изъята бухгалтерская документация, электронные носители информации и иные улики.
Речь идёт о громком деле лжеюристов. Как сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Воронежской области, в Воронеже пресечена деятельность лжеюристов, обманным путем похитивших у граждан более 10 миллионов рублей.
В период с 2016 по 2020 годы подозреваемые под предлогом оказания правовой помощи обманули 420 человек, используя 7 частных организаций, арендующих офисы на территории Воронежа. Клиенты обращались в эти организации за правовой помощью, с ними заключался договор, по которому оплачивались услуги юриста, но фактически никакой правовой помощи человек не получал.
Уже задержаны двое воронежцев - 31 и 34 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
В ходе более 40 обысков, в том числе в Липецкой области, изъята бухгалтерская документация, электронные носители информации и иные улики.
Ленинском районном судом Воронежа одному из подозреваемых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1,5 месяца.
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