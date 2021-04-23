Происшествия

11 минут назад

В Липецкой области прошли обыски по громкому делу лжеюристов

219
#мошенничество
1
В Липецкой области прошли обыски по громкому делу лжеюристов

Обманули 420 человек.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области, 20 апреля на территории Воронежской, Липецкой и Курской областей проведено более 40 обысков в жилых и офисных помещениях по делу о крупном мошенничестве.

Речь идёт о громком деле лжеюристов. Как сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Воронежской области, в Воронеже пресечена деятельность лжеюристов, обманным путем похитивших у граждан более 10 миллионов рублей.

В период с 2016 по 2020 годы подозреваемые под предлогом оказания правовой помощи обманули 420 человек, используя 7 частных организаций, арендующих офисы на территории Воронежа. Клиенты обращались в эти организации за правовой помощью, с ними заключался договор, по которому оплачивались услуги юриста, но фактически никакой правовой помощи человек не получал.

Уже задержаны двое воронежцев - 31 и 34 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В ходе более 40 обысков, в том числе в Липецкой области, изъята бухгалтерская документация, электронные носители информации и иные улики.

Ленинском районном судом Воронежа одному из подозреваемых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1,5 месяца.
219
#мошенничество
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчане требуют у полиции и судебных приставов наказания обманувшей их коммерсантки
#афера
Липчане требуют у полиции и судебных приставов наказания обманувшей их коммерсантки

19 минут назад

Происшествия
Магазинный вор набил пакеты под камерой наблюдения и продал украденное на улице
#кража
1
Магазинный вор набил пакеты под камерой наблюдения и продал украденное на улице

58 минут назад

Происшествия
На улице Терешковой сбили ребёнка: происшествие записала камера наблюдения
#авария #ДТП
8
На улице Терешковой сбили ребёнка: происшествие записала камера наблюдения

сегодня, 09:27

Происшествия
В столкновении «ВАЗа» и «Лады-Приора» на улице Фрунзе пострадала 25-летняя женщина
#авария #ДТП
В столкновении «ВАЗа» и «Лады-Приора» на улице Фрунзе пострадала 25-летняя женщина

сегодня, 09:23

Происшествия
Липчанин устроил массовое ДТП в районе города Семилуки
#авария #ДТП
Липчанин устроил массовое ДТП в районе города Семилуки

сегодня, 08:57

Происшествия
Иномарка горела ночью в «Елецком»
#пожар #МЧС
4
Иномарка горела ночью в «Елецком»

сегодня, 08:50

Происшествия