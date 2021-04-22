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В Подмосковье самолет успешно совершил аварийную посадку
Самолет-заправщик Ил-78 успешно совершил аварийную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский.
Самолет-заправщик Ил-78М-2 совершил успешную аварийную посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский", - передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).
"Самолет Ил-78М-2 штатно приземлился в Жуковском. Запланированные режимы летных испытаний отработаны", – заявили в ОАК.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщал, что самолет-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в подмосковном аэропорту "Жуковский" из-за проблем со стойкой шасси.
"На борту воздушного судна — 16 человек", — рассказал источник в экстренных службах.
Он уточнил, что самолет принадлежит Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова.
Как позднее сообщили в ОАК, судно отрабатывало аварийную посадку в рамках летных испытаний, - сообщает Радио Спутник.
Согласно данным сайта Flight Radar, самолет кружил у границ Московской, Рязанской и Владимирской областей. В экстренных службах ожидали, что аварийная посадка лайнера произойдет к полудню. Посадка была совершена в 12.49.
Ил-78 предназначен для дозаправки в воздухе военных самолетов. Он создан на базе тяжелого транспортника Ил-76.
"Самолет Ил-78М-2 штатно приземлился в Жуковском. Запланированные режимы летных испытаний отработаны", – заявили в ОАК.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщал, что самолет-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в подмосковном аэропорту "Жуковский" из-за проблем со стойкой шасси.
"На борту воздушного судна — 16 человек", — рассказал источник в экстренных службах.
Он уточнил, что самолет принадлежит Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова.
Как позднее сообщили в ОАК, судно отрабатывало аварийную посадку в рамках летных испытаний, - сообщает Радио Спутник.
Согласно данным сайта Flight Radar, самолет кружил у границ Московской, Рязанской и Владимирской областей. В экстренных службах ожидали, что аварийная посадка лайнера произойдет к полудню. Посадка была совершена в 12.49.
Ил-78 предназначен для дозаправки в воздухе военных самолетов. Он создан на базе тяжелого транспортника Ил-76.