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сегодня, 15:14

Посол США покинул Россию

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#США #Вашингтон #посол

Американский посол Джон Салливан отправился на консультации.

Американский посол в России Джон Салливан вылетел из аэропорта Шереметьево рейсом Москва - Лондон и после смены самолета в Великобритании направился в Вашингтон, - сообщил ТАСС информированный источник.

Самолет, на борту которого находился посол, вылетел из аэропорта в 09:57 по московскому времени. Соответствующая информация появилась на табло аэропорта.

Ранее автомобиль, на котором Салливан выехал из своей резиденции Спасо-хаус в Москве, припарковался у терминала аэропорта Шереметьево.

В Вашингтоне дипломат проведет консультации с членами администрации Джо Байдена. Покинуть Москву российский МИД рекомендовал ему еще 16 апреля, на следующий день после введения очередных санкций Вашингтона против России, однако свой отъезд дипломат подтвердил только 20 апреля. Он пробудет в США несколько недель, однако точная дата возвращения не называлась, - передает РБК.

Салливан заявил, что планирует вернуться в Москву в ближайшие недели, до возможной встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

"Уверен, что это будет важно — провести прямые беседы с моими новыми коллегами из администрации президента Байдена в Вашингтоне о нынешнем состоянии двусторонних отношений России и США. Кроме того, я не видел свою семью вот уже больше года, и это еще одна важная причина поехать домой... Я вернусь в Москву в ближайшие недели до того, как встреча между президентами Путиным и Байденом может состояться", — пояснил дипломат.

20 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, когда может вернуться в Москву американский посол, заявил, что "возвращение послов после консультаций обосновывается целесообразностью". Сейчас отношения двух стран находятся на "низшей точке", - отметил представитель Кремля.




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#США #Вашингтон #посол

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