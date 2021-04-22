Общество

36 минут назад

В Липецкой области реконструируют братскую могилу

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#могила #День Победы
В Липецкой области реконструируют братскую могилу

Мемориал расположен в Воловском районе.

Муниципальное казенное учреждение «Центр компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципальных закупок Воловского района» объявил электронный аукцион на благоустройство, ремонт и реконструкцию воинского захоронения. Подрядчик должен будет обновить братскую могилу, расположенную в деревне Верхнее Чесночное.

На мемориале уберут старые деревья, выполнят необходимые земляные работы, сделают площадки и дорожки из тротуарной плитки, обновят ограждение и систему освещения, установят новые светильники и мемориальные плиты, обновят входную группу. На выполнение работ отводится 75 дней.

Электронный аукцион на реконструкцию мемориала запланирован на 4 мая. Услуги подрядчика, которые сейчас оценены в 991 226 рублей, оплатит местный сельсовет.

Воловский район был оккупирован немцами дважды – в конце 1941-го и с лета 1942-го по январь 1943-го. Жертвами фашистской оккупации стали 387 мирных воловчан: было расстреляно, повешено 239 человек, в том числе 71 женщина и 61 ребенок. В Воловском районе немцами было уничтожено 2145 домов, все школы и учреждения культуры. Освободили Воловский район 26 января 1943-го воины 38-й армии генерала Чибисова, 13-й армии генерала Пухова и других соединений Красной Армии.
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#могила #День Победы

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