В Липецкой области реконструируют братскую могилу

Мемориал расположен в Воловском районе.

Муниципальное казенное учреждение «Центр компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципальных закупок Воловского района» объявил электронный аукцион на благоустройство, ремонт и реконструкцию воинского захоронения. Подрядчик должен будет обновить братскую могилу, расположенную в деревне Верхнее Чесночное.



На мемориале уберут старые деревья, выполнят необходимые земляные работы, сделают площадки и дорожки из тротуарной плитки, обновят ограждение и систему освещения, установят новые светильники и мемориальные плиты, обновят входную группу. На выполнение работ отводится 75 дней.



Электронный аукцион на реконструкцию мемориала запланирован на 4 мая. Услуги подрядчика, которые сейчас оценены в 991 226 рублей, оплатит местный сельсовет.



Воловский район был оккупирован немцами дважды – в конце 1941-го и с лета 1942-го по январь 1943-го. Жертвами фашистской оккупации стали 387 мирных воловчан: было расстреляно, повешено 239 человек, в том числе 71 женщина и 61 ребенок. В Воловском районе немцами было уничтожено 2145 домов, все школы и учреждения культуры. Освободили Воловский район 26 января 1943-го воины 38-й армии генерала Чибисова, 13-й армии генерала Пухова и других соединений Красной Армии.

