Общество
сегодня, 13:41
Повреждённые элементы фонарей в Нижнем парке заменят
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На неприглядный вид фонарей обратили внимание липчане.
Напомним, в минувшую субботу мы рассказали о том, что возмутившие Илью Варламова пластиковые фонари в Нижнем парке Липецка теперь не нравятся и липчанам.
Некоторые элементы прославившихся на всю страну фонарей оказались повреждены.
Не уцелели в Нижнем парке и деревянные сиденья на качелях.
- По результатам осмотра фонарей принято решение заказать комплектующие для замены повреждённых элементов, - отметили в мэрии Липецка.
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