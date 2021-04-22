Повреждённые элементы фонарей в Нижнем парке заменят

На неприглядный вид фонарей обратили внимание липчане.





























Некоторые элементы прославившихся на всю страну фонарей оказались повреждены.







Не уцелели в Нижнем парке и деревянные сиденья на качелях.























Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, лавочки уже привели в порядок.- По результатам осмотра фонарей принято решение заказать комплектующие для замены повреждённых элементов, - отметили в мэрии Липецка.