Общество

сегодня, 13:41

Повреждённые элементы фонарей в Нижнем парке заменят

8 462
#благоустройство #парк
3
Повреждённые элементы фонарей в Нижнем парке заменят

На неприглядный вид фонарей обратили внимание липчане.


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Некоторые элементы прославившихся на всю страну фонарей оказались повреждены. 

Не уцелели в Нижнем парке и деревянные сиденья на качелях.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, лавочки уже привели в порядок.

- По результатам осмотра фонарей принято решение заказать комплектующие для замены повреждённых элементов, - отметили в мэрии Липецка.
8 462
#благоустройство #парк
3

Комментарии (8)

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Елена

9 минут назад
Дешевле демонтировать пластмассу и поставить нормальные фонари на долгие годы.
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Да уж

14 минут назад
Гость, Чиновник и спрашивает за чей счёт замена будет, а на ссылаемым вами последнем обзаце информации ни ка-кой!!!
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Гость

32 минуты назад
Чиновник, читайте внимательно последний абзац.
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Фонарь

32 минуты назад
Сколько уже выделили на ремонт повреждений? 15 Лямов хватит или 96
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Чиновник

43 минуты назад
За чей счёт?
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Дед

53 минуты назад
Это ж халява изготовителю на всю жизнь а где гарантийный срок ?
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Сергей

56 минут назад
зато менять можно каждый год
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Горожанин

сегодня, 13:51
Так пластик на морозе лопается,это ж было сразу понятно
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