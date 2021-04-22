Политика

51 минуту назад

Липецкие коммунисты молча отметили день рождения Ленина

6 455
#Ленин #памятник
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Члены КПРФ  возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину. Обошлось без речей и стихов, которые обычно любят читать коммунисты на дне рождения вождя.

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На Соборную площадь, которую коммунисты называют площадью Ленина, сегодня пришли около тридцати человек. Встречаясь, они поздравляли друг друга с праздником, 151-й годовщиной со дня рождения Владимира Ленина. Все мероприятие заняло буквально 10 минут. К монументу торжественно возложили красные гвоздики. На вопрос, почему никто не выступил, ответили лаконично: «Вы что хотите, чтобы нам еще и митинг припаяли?»



Памятник Ленину впервые за долгое время не вымыли к 22 апреля. В мэрии пообещали очистить памятник позже.



Монумент, стоящий на одной из центральных площадей города, находится в плачевном состоянии. От основания отходит плитка. Как рассказал первый секретарь Липецкого горкома КПРФ Анатолий Сиротин, на днях коммунисты побывали у мэра Липецка Евгении Уваркиной и попросили привести в порядок основание памятника. Им пообещали это сделать.



Памятник, сделанный по проекту скульптора Льва Кербеля и архитектора Николая Бровкина, стоит на площади с 1983 года. Он сменил монумент работы Сергея Меркулова, который был установлен в 1957 году и пришел к 80-м годам прошлого века в неудовлетворительное состояние.

В 2013 году представители ЛДПР предложили убрать монумент, но не нашли широкой поддержки. В 2019 году уже липецкие власти решили прозондировать возможность переноса памятника Ленину с Соборной площади в район Тракторного, где планировали создать музей советской эпохи. В техзадании конкурса по благоустройству Соборной площади предусматривалось ее освобождение от Ильича. Ленин и тогда устоял.


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#Ленин #памятник
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Комментарии (6)

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Блин горелый

5 минут назад
А почему они не восстанавливают разбитые памятники Романовым или, например, генералу Багратиону на Бородинском поле? Чем им герой 1812 года не угодил?
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Тело есть тело,это прах,

18 минут назад
Какой вечный покой?, а душа есть душа,она вечна и для обретения покоя,ей не нужно захоронение(в вашем представлении) тела,а нужно другое-добрые дела и милость,и прощение Бога,и людей.
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Зато на митинги денги находите.

22 минуты назад
Продали бы МЕРИНА и починили памятник своему вождю. Чем показывать своё бездействие. Что спонцеров среди вас нет?
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Какой вечный покой?

30 минут назад
Ну,, мумия террориста не захоронена.
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Ну,

34 минуты назад
не чокаясь,товарищи... Царствие Небесное,вечный покой.
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А в этом году

37 минут назад
И Путина- то никто не поздравлял!.
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