Липецкие коммунисты молча отметили день рождения Ленина

Члены КПРФ возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину. Обошлось без речей и стихов, которые обычно любят читать коммунисты на дне рождения вождя.

На Соборную площадь, которую коммунисты называют площадью Ленина, сегодня пришли около тридцати человек. Встречаясь, они поздравляли друг друга с праздником, 151-й годовщиной со дня рождения Владимира Ленина. Все мероприятие заняло буквально 10 минут. К монументу торжественно возложили красные гвоздики. На вопрос, почему никто не выступил, ответили лаконично: «Вы что хотите, чтобы нам еще и митинг припаяли?»Памятник Ленину впервые за долгое время не вымыли к 22 апреля. В мэрии пообещали очистить памятник позже.Монумент, стоящий на одной из центральных площадей города, находится в плачевном состоянии. От основания отходит плитка. Как рассказал первый секретарь Липецкого горкома КПРФ Анатолий Сиротин, на днях коммунисты побывали у мэра Липецка Евгении Уваркиной и попросили привести в порядок основание памятника. Им пообещали это сделать.Памятник, сделанный по проекту скульптора Льва Кербеля и архитектора Николая Бровкина, стоит на площади с 1983 года. Он сменил монумент работы Сергея Меркулова, который был установлен в 1957 году и пришел к 80-м годам прошлого века в неудовлетворительное состояние.В 2013 году представители ЛДПР предложили убрать монумент, но не нашли широкой поддержки. В 2019 году уже липецкие власти решили прозондировать возможность переноса памятника Ленину с Соборной площади в район Тракторного, где планировали создать музей советской эпохи. В техзадании конкурса по благоустройству Соборной площади предусматривалось ее освобождение от Ильича. Ленин и тогда устоял.