Коронавирус
56 минут назад
Ещё три магазина попались на нарушениях «коронавирусных» ограничений
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Нарушителям грозит штраф до 30 000 рублей.
Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в трех магазинах, расположенных на территории двух крупных торгово-развлекательных центров выявили нарушения антикоронавирусных мер.
- Там не обеспечено взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 1,5 метров, нанесение соответствующей разметки на пол и стены помещений, оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей, применение в помещениях бактерицидных ламп. Кроме того, товары посетителям отпускают продавцы без масок, - отменили в управлении потребрынка. - В отношении лиц, осуществляющих деятельность в указанных торговых объектах, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
- Там не обеспечено взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 1,5 метров, нанесение соответствующей разметки на пол и стены помещений, оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей, применение в помещениях бактерицидных ламп. Кроме того, товары посетителям отпускают продавцы без масок, - отменили в управлении потребрынка. - В отношении лиц, осуществляющих деятельность в указанных торговых объектах, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Нарушителям грозит штраф до 30 000 рублей.
Фото - liptorg-cp.ru
2 399
Шапокляк
житель