Коронавирус

56 минут назад

Ещё три магазина попались на нарушениях «коронавирусных» ограничений

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#коронавирус
Ещё три магазина попались на нарушениях «коронавирусных» ограничений

Нарушителям грозит штраф до 30 000 рублей.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в трех магазинах, расположенных на территории двух крупных торгово-развлекательных центров выявили нарушения антикоронавирусных мер.

- Там не обеспечено взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 1,5 метров, нанесение соответствующей разметки на пол и стены помещений, оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей, применение в помещениях бактерицидных ламп. Кроме того, товары посетителям отпускают продавцы без масок, - отменили в управлении потребрынка. - В отношении лиц, осуществляющих деятельность в указанных торговых объектах, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Нарушителям грозит штраф до 30 000 рублей.

Фото - liptorg-cp.ru
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#коронавирус

Комментарии (2)

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Шапокляк

1 минуту назад
Вчера на обращении Путина к Совфеду 99% сидели без масок. В одном помещении, плечом к плечу. Там нет ковида?
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житель

22 минуты назад
А чинуши без масок везде! Политика двойных стандартов - позор!!!
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