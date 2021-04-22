Ещё три магазина попались на нарушениях «коронавирусных» ограничений

Нарушителям грозит штраф до 30 000 рублей.

Нарушителям грозит штраф до 30 000 рублей.







Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в трех магазинах, расположенных на территории двух крупных торгово-развлекательных центров выявили нарушения антикоронавирусных мер.- Там не обеспечено взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 1,5 метров, нанесение соответствующей разметки на пол и стены помещений, оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей, применение в помещениях бактерицидных ламп. Кроме того, товары посетителям отпускают продавцы без масок, - отменили в управлении потребрынка. - В отношении лиц, осуществляющих деятельность в указанных торговых объектах, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.