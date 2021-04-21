Коронавирус

сегодня, 16:12

Лебедянский район на втором месте по количеству официально зарегистрированных случаев COVID-19 за сутки

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#коронавирус
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Лебедянский район на втором месте по количеству официально зарегистрированных случаев COVID-19 за сутки

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 29 245 случаев новой коронавирусной инфекции, 26 255 человек выздоровели, 2 368 — лечатся, 622 человека умерли. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умер 621 человек.

В больницах сегодня находятся 263 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 105 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 68 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 30 заболевших, на втором месте сегодня Лебедянский район — 11 случаев, на третьем Усманский район — 6. В Ельце и Добринском районе — по 5, в Долгоруковском и Липецком районах — по 3, в Грязинском, Данковском, Задонском, Хлевенском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.
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#коронавирус
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