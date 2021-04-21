сегодня, 16:12
Лебедянский район на втором месте по количеству официально зарегистрированных случаев COVID-19 за сутки
Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 29 245 случаев новой коронавирусной инфекции, 26 255 человек выздоровели, 2 368 — лечатся, 622 человека умерли. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умер 621 человек.
За последние сутки в регионе подтверждены 68 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 30 заболевших, на втором месте сегодня Лебедянский район — 11 случаев, на третьем Усманский район — 6. В Ельце и Добринском районе — по 5, в Долгоруковском и Липецком районах — по 3, в Грязинском, Данковском, Задонском, Хлевенском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.