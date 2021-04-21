В мире

42 минуты назад

Президент Украины подписал закон о призыве на военную службу резервистов

85
#Украина #мобилизация #призыв

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве резервистов в особый период без объявления мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект "О внесении изменений некоторых законодательных актов Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинского долга и ведения военного учета", который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года по инициативе главы государства, - говорится на официальном сайте пресс-службы офиса украинского лидера.

Этот документ совершенствует требования относительно комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации. Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны государства, что существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии, а также позволит быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и вовремя реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности, - сообщается на портале.

В частности, закон вводит новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены до военного оперативного резерва. Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ.

А еще подписанный закон реформирует систему воинского учета и деятельность местных органов военного управления, "основываясь на европейских принципах и подходах". Согласно документу, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Также произойдет упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
85
#Украина #мобилизация #призыв

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Чехии призывают потребовать от России компенсацию за взрыв
#Чехия #взрыв
В Чехии призывают потребовать от России компенсацию за взрыв

сегодня, 11:16

В мире
Президент Чада умер от полученных в бою ранений в день переизбрания
#президент Чада
Президент Чада умер от полученных в бою ранений в день переизбрания

вчера, 15:55

В мире
Италия летом откроет границы для российских туристов
#Италия #туризм
Италия летом откроет границы для российских туристов

вчера, 13:54

В мире
Колумбия выразила России протест из-за нарушения воздушных границ
#Колумбия #протест
Колумбия выразила России протест из-за нарушения воздушных границ

вчера, 12:14

В мире
ВКС РФ уничтожили 200 боевиков и разбомбили базу террористов в Сирии
#Сирия #терроризм #авиаудар
ВКС РФ уничтожили 200 боевиков и разбомбили базу террористов в Сирии

вчера, 12:02

В мире
На Марсе совершил первый полет беспилотный вертолет NASA
#NASA #полет #Марс
На Марсе совершил первый полет беспилотный вертолет NASA

19.04.2021 16:29

В мире