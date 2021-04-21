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42 минуты назад
Президент Украины подписал закон о призыве на военную службу резервистов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве резервистов в особый период без объявления мобилизации.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект "О внесении изменений некоторых законодательных актов Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинского долга и ведения военного учета", который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года по инициативе главы государства, - говорится на официальном сайте пресс-службы офиса украинского лидера.
Этот документ совершенствует требования относительно комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации. Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны государства, что существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии, а также позволит быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и вовремя реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности, - сообщается на портале.
В частности, закон вводит новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены до военного оперативного резерва. Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ.
А еще подписанный закон реформирует систему воинского учета и деятельность местных органов военного управления, "основываясь на европейских принципах и подходах". Согласно документу, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Также произойдет упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Этот документ совершенствует требования относительно комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации. Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны государства, что существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии, а также позволит быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и вовремя реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности, - сообщается на портале.
В частности, закон вводит новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены до военного оперативного резерва. Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ.
А еще подписанный закон реформирует систему воинского учета и деятельность местных органов военного управления, "основываясь на европейских принципах и подходах". Согласно документу, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Также произойдет упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.