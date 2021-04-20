На нескольких улицах частного сектора отключат воду из-за устранения утечек

21 апреля с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Зоологической и Смоленской – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на улице Зоологической. Кроме того, из-за устранения утечки на участке улицы Маяковского холодную воду отключат жителям частного сектора улиц Маяковского, 20-го Партсъезда, Красной, Арктической, Дарвина.



Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 17:00 ЛГЭК временно приостановит подачу горячей воды в домах №№ 10, 11, 14, 18, по улице Юношеской, № 5 по улице Ударников, № 7 по улице Геологической, №№ 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов – здесь будут проводить ремонтные работы на теплотрассе на улице Юношеской.



С 09:00 до 17:00 не будет электричества в домах №№ 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8 по улице Доватора, № 9 по улице Папина, №№ 3, 3а по улице Богдана Хмельницкого, а также в частном секторе улиц Станционной, Одесской, Комсомольской, Верхней, Шмидта, Фрунзе, 2-й Крымской, переулка Джамбула.



С 12:00 до 15:00 обесточат дома №№ 20, 21 по улице Новой.



ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.

