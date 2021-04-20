24-летнему парню грозит до 5 лет лишения свободы за кражу «борщевого набора» из гаража

Он похитил 20 ведер картофеля, моркови, лука и свеклы.

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище» за кражу «борщевого набора» из гаража.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, необычная кража произошла в Лебедяни. Из гаража 51-летней женщины украли 11 ведер картофеля, 5 ведер моркови, 2 ведра лука, 2 ведра свеклы, на общую сумму 7 000 рублей.



Участковый установил подозреваемого — 24-летнего безработного местного жителя. Проходя мимо гаражей, он увидел, что в одном из нет двери. Зайдя в помещение, он обнаружил пробоину в соседний гараж. Мужчина расширил ее, проник внутрь и похитил овощи.