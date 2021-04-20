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ВКС РФ уничтожили 200 боевиков и разбомбили базу террористов в Сирии

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#Сирия #терроризм #авиаудар

ВКС России нанесли авиаудар по базе подготовки террористов под Пальмирой, уничтожены два укрытия, до 200 боевиков и около 500 кг боеприпасов.

Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что самолеты российских ВКС нанесли удары по замаскированной базе боевиков северо-восточнее Пальмиры.

"По поступившим данным, северо-восточнее Пальмиры боевики создали замаскированную базу, на которой велось формирование боевых групп для отправки и проведения терактов в различных регионах страны, а также изготовление самодельных взрывных устройств", - рассказал Карпов на брифинге.

После подтверждения данных о местонахождении данных объектов по ним нанесли авиаудары самолеты ВКС, - передает РИА Новости.

"В результате... уничтожены два укрытия, до 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также около 500 килограмм боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств", - пояснил контр-адмирал.

По его словам, незаконные вооруженные формирования планируют теракты и нападения на госучреждения в крупных городах для дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов президента Сирии, - пишут "Известия".
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#Сирия #терроризм #авиаудар

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