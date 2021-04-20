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В Нижегородской области после гибели ребенка при обрушении жилого дома задержаны подозреваемые
По делу о взрыве газа в Нижегородской области прошли первые задержания.
Вечером 19 апреля в жилом 3-этажном доме, расположенном в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области произошло разрушение конструкций. В результате частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей, и пострадали жильцы дома. В ходе детального осмотра места происшествия установлено, что погиб 3-месячный ребенок. Также пострадали еще двое малолетних детей и трое взрослых жильцов данного дома. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, - говорится на сайте СК РФ по региону.
По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома 19 апреля. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным, - говорится в сообщении.
После взрыва начался пожар по всей площади — 1200 квадратов, а также обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах. Позднее открытое возгорание ликвидировали.
Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.
Прокуратура проводит проверку, Следственный комитет РФ по региону возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по ч. 2 ст. 238 УК РФ.
Жильцы дома разместились у родственников, эксперты обследуют здание — им предстоит выяснить, возможна ли его дальнейшая эксплуатация.
Родным погибшего местные власти выплатят 200 тысяч рублей, пострадавшие получат по 100 тысяч рублей.
По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома 19 апреля. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным, - говорится в сообщении.
После взрыва начался пожар по всей площади — 1200 квадратов, а также обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах. Позднее открытое возгорание ликвидировали.
Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.
Прокуратура проводит проверку, Следственный комитет РФ по региону возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по ч. 2 ст. 238 УК РФ.
Жильцы дома разместились у родственников, эксперты обследуют здание — им предстоит выяснить, возможна ли его дальнейшая эксплуатация.
Родным погибшего местные власти выплатят 200 тысяч рублей, пострадавшие получат по 100 тысяч рублей.