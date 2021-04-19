Коронавирус

57 минут назад

Усманский район на втором месте по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19

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#коронавирус
Усманский район на втором месте по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 29 106 случаев новой коронавирусной инфекции, 25 979 человек выздоровели, 2 515 — лечатся, 612 человек умерли. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 611 человек.

В больницах сегодня находится 281 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 234 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждён 71 случай инфицирования коронавирусом. Первое место традиционно у Липецка — 33 случая, на втором месте оказался Усманский район — 9, третье поделили Грязинский и Данковский районы — по 7. В Добровском районе — 3 в Воловском, Лебедянском, Липецком и Тербунскомм районах — по 2, в Ельце, Елецком, Становлянском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.
439
#коронавирус

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