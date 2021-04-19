Происшествия

50 минут назад

Полицейские просят откликнуться свидетелей наезда на женщину

767
#авария #ДТП
Полицейские просят откликнуться свидетелей наезда на женщину

Водитель с места аварии скрылся.

7 апреля в период с 21:20 до 21:30 в Липецке на пешеходном переходе через улицу Зои Космодемьянской (район остановки «Боровая») водитель неустановленного автомобиля сбил 38-летнюю женщину. В результате наезда она получила травмы. 

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев происшествия - тел. 42-35-32 и 8-951-300-83-05.
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#авария #ДТП

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